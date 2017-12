Circulation: Les routes des Alpes en orange pour le week-end du Nouvel An

Chute de neige en abondance dans l Est de la France, en décembre 2017. L'autoroute A 43 en direction de Lyon était bloquée. — SIPA

Dans les Alpes, le trafic routier est classé orange, ce samedi. Départs vers les stations de ski oblige, la circulation sera dense sur les routes et autoroutes de l’Est de la France. Si Bison Futé annonce une « circulation globalement fluide à l’occasion de la période du Nouvel An », la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée orange, dans le sens des départs (comme des retours).

#ACTIVRédac Journée classée "orange" par Bison Futé sur les routes de la région. Et attention à la neige ❄️ dans les deux Savoie et en Isère pic.twitter.com/9bCbLXzjpu — ACTIV Radio (@ActivRadio) December 30, 2017

Ce samedi, « la circulation sera dense en direction des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver, notamment à partir du nord du pays ou de la région parisienne », précise Bison Futé dans un communiqué. Et de poursuivre : « dans le sens des retours, les axes permettant de quitter les stations de ski et les grandes vallées alpines seront chargés. Il en sera de même au nord de Lyon pour remonter vers le nord. »

Une région Île-de-France classée orange mardi

Les « nombreux déplacements » attendus lors du week-end situé au milieu des vacances scolaires, « seront plutôt bien répartis dans le temps », jusqu’au mardi 2 janvier, rassure encore l’organisme de prévision de la circulation. Mardi, pour les derniers retours, « les principales difficultés sont attendues sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la capitale », avec une région Île-de-France classée orange, qu’il faudra mieux éviter entre 14 heures et 20 heures.

A noter que selon Bison Futé, quand 2017 passera le relais à 2018, dans la nuit de dimanche à lundi, aucun « véritable problème de congestion » n’est à craindre, hormis « quelques difficultés temporaires » aux abords des lieux de festivités.

Les animateurs @Tof_Beaugrand, @ophmeunier, @ThomasSotto et @IsaIthurburu rappellent la nécessité de retenir un ami qui aurait l’intention de prendre le volant en ayant bu. Quand on tient à quelqu'un, on le retient #RetenirUnAmi pic.twitter.com/kM7t9CDTUd — Sécurité routière (@RoutePlusSure) December 20, 2017

>> A lire aussi : Neige et verglas: Quatre départements des Alpes placés en vigilance orange

L’organisme appelle cependant les automobilistes à la prudence en soulignant que la nuit de la Saint-Sylvestre est « très accidentogène en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après les fêtes et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas) ».