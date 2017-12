Tempête Carmen: La Bretagne pourrait être frappée le jour du Nouvel An

Après Ana, Bruno, voici maintenant Carmen. Une nouvelle tempête pourrait frapper la France le jour du Nouvel An, indique Météo France. La dépression Carmen devrait en effet traverser la Bretagne lors de ce week-end du Réveillon, apportant sur son passage vents violents et pluies.

Une « dépression installée sur les îles britanniques et un anticyclone positionné sur la péninsule ibérique vont créer un différentiel de pression à l’origine de forts vents de secteur ouest », a expliqué sur BFMTV Sébastien Decaux, prévisionniste chez Météo Bretagne.

#Meteo #Bretagne #Pluie #Vent Une fin d'année marquée par de fréquents passages pluvieux et parfois ventés. Un nouvel an avec un risque de coup de vent et une première semaine de l'année à surveiller. Un programme copieux.

