Non, les amendes ne vont pas être ajustées à la valeur du véhicule. — GILE MICHEL/SIPA

Des amendes fixées en fonction de la valeur de votre voiture ? C'est une intox.

La loi n'a pas été modifiée en ce sens.

Le montant des amendes modifié en fonction de la valeur de la voiture ? C'est une des intox qui circule actuellement sur les réseaux sociaux.

« En cas d'excès de vitesse, le montant de votre amende dépendra du modèle de votre véhicule. Plus cher est le véhicule, plus chère sera l'amende », précise l'intox, reprise sur le site Super astuces. Selon le site, ce sont les clichés pris par les radars qui « permettront de déterminer le modèle de la voiture, de la moto ou du camion. »

Cette mesure n'a pas été votée. Et pour cause : elle sort tout droit de l'imaginaire d'un utilisateur du site actualite.co. Sur ce site, les utilisateurs sont invités à inventer de toutes pièces des blagues et à les partager sur les réseaux sociaux. Super astuces a simplement recopié cette « blague ».

En revanche, le prix des amendes de stationnement va bien évoluer à partir du 1er janvier. Les contraventions vont être remplacées par un « forfait post-stationnement. » Les villes pourront désormais fixer le montant de ces sanctions. L'objectif ? Fluidifier la circulation dans les centres-villes.

