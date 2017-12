C’est l’heure du BIM: Incendies à New York et à Bombay, islamistes arrêtés, et trolling de Trump

Des pompiers tentaient d'éteindre un incendie qui a démarré dans un immeuble de 8 étages — Kim Hyung-woo/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Deux incendies dans des immeubles à New York et Bombay

Le bilan est lourd aux Etats-Unis. Douze personnes, dont un bébé d’un an, ont été tuées dans l’incendie d’un immeuble de cinq étages à New York, dans le quartier du Bronx, jeudi. Il s’agit du pire incendie qu’a connu la ville depuis des décennies. « Nous risquons de perdre encore des gens », a souligné Bill de Blasio, le maire de New York, au cours d’un point de presse. « Il y a quatre personnes très grièvement blessées qui luttent contre la mort et d’autres blessures sérieuses en plus ». « C’est le pire incendie que nous ayons vu dans cette ville depuis au moins un quart de siècle », a affirmé le maire.

A Bombay, en Inde, au moins 15 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans l’incendie sur le toit d’un bâtiment duquel une fête avait lieu, a annoncé la police. Le feu a débuté peu après minuit dans un restaurant du dernier étage avant de se propager rapidement à deux bars situés à proximité, ravageant tout le bâtiment en une demi-heure, selon divers médias. La plupart des victimes sont des femmes qui participaient à la fête dans le restaurant, a indiqué le bureau de gestion des catastrophes de la capitale financière indienne.

Deux jeunes qui projetaient des attentats en France arrêtés à Lyon et Paris

Ils ont 21 et 19 ans. Un jeune homme et une jeune femme ont été arrêtés la semaine dernière à Lyon et Paris par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Selon une source judiciaire citée par l’AFP et qui a confirmé une information du Figaro, les deux jeunes, sans liens avérés, projetaient de commettre des attentats sur le sol français en visant notamment des personnes en uniforme. « Actifs sur les réseaux sociaux et en contact avec des membres de Daesh dans la zone syro-irakienne », les deux islamistes radicaux « déterminés » projetaient de passer à l’action chacun de leur côté.

​Face à la vague de froid, Trump ironise sur le réchauffement climatique

Trolling professionnel. Le président américain a ironisé jeudi sur le réchauffement climatique, alors que le nord des Etats-Unis est balayé par une vague de froid extrême avec des températures jusqu’à -40°C. « Dans l’Est, cela pourrait être la veille du jour de l’an LA PLUS FROIDE jamais enregistrée. Peut-être qu’on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s’apprêtait à payer DES TRILLIONS DE DOLLARS pour s’en protéger. Couvrez-vous ! », a tweeté le président américain.

