Yvelines: L'adolescent qui a poignardé sa sœur écroué pour «meurtre»

Un adolescent de 15 ans, qui avait porté des coups de couteau mortels à sa sœur mardi à Sartrouville (Yvelines), a été écroué ce jeudi pour « meurtre ».

Placé en garde à vue peu après le drame et l’ouverture d’une information judiciaire pour « homicide volontaire », le jeune homme a été présenté à un juge. Mis en examen, l’adolescent a été placé en détention provisoire, a annoncé le procureur de la République de Versailles.

« A la suite d’un différend concernant un ordinateur »

Pour rappel, mardi vers 13 heures, le père de famille avait alerté la police affirmant que sa fille de 19 ans était victime d’un malaise. Sur place, les secours avaient rapidement remarqué une plaie au thorax de la jeune fille qui, malgré les soins, succombera à ses blessures.

Il a rapidement été établi que le petit frère de 15 ans avait porté un coup de couteau à sa sœur, sous le coup de la colère et sous les yeux de leur père, « à la suite d’un différend concernant un ordinateur ». L’autopsie a « confirmé l’existence d’une plaie intercostale qui a perforé le cœur et provoqué une importante hémorragie et le décès », a indiqué le procureur Vincent Lesclous dans un communiqué.