C’est l’heure du BIM: Djihadiste arrêté en Syrie, tempête Bruno et France Gall en soins intensifs

Jeunes, peu aguerris et en quête d'identité, environ 200 Français ont choisi depuis un an et demi d'aller porter le jihad en Syrie, sous l'oeil des autorités, inquiètes d'un éventuel risque terroriste à leur retour — Zac Baillie AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

«La filière d'Artigat» refait parler d'elle. Vétéran de la nébuleuse djihadiste du Sud-Ouest dans laquelle ont gravité Mohamed Merah et les frères Clain, Thomas Barnouin a été arrêté mi-décembre par des combattants kurdes en Syrie, où il était parti se battre en 2014. L'information, révélée par TF1 et LCI, a été confirmée par source proche du dossier à l'AFP. D'autres djihadistes français ont été arrêtés, a indiqué la source, sans en préciser le nombre. Parmi eux: deux autres «convertis», Romain Garnier et Thomas Collange. Thomas Barnouin, un Albigeois de 36 ans, avait déjà été intercepté en 2006 avec une autre figure du djihadisme français, Sabri Essid, cette fois par l'armée syrienne, alors qu'ils se rendaient en Irak pour y prendre part au djihad contre les forces de la coalition internationale.

>> A lire aussi : Qui est Olivier Corel, «l'émir blanc» des djihadistes toulousains ?

Deux personnes sont mortes mercredi en Espagne après le passage de la tempête «Bruno», dont les fortes rafales maintenaient en alerte une bonne partie du pays, ont indiqué les services de secours. Un homme est mort après être tombé du balcon de son domicile dans la station balnéaire catalane de Segur de Calafell, à cause de la force du vent. Au large de l'île de Majorque, en Méditerranée, un homme de 47 ans est mort noyé alors qu'il faisait de la planche à voile, dans une zone placée en alerte orange.

>> A lire aussi : Tempête Bruno: La Corse passe en alerte orange «vents violents», trois blessés légers dans le Sud-Ouest

Deuxième hospitalisation pour la chanteuse. France Gall a été admise à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour une infection sévère, a annoncé mercredi soir sa chargée de communication Geneviève Salama, confirmant une information du magazine Ici Paris. « Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu’elle a en effet été hospitalisée pour raison d’infection sévère et qu’elle est actuellement soignée », a indiqué Geneviève Salama dans un communiqué transmis à l'AFP.

>> A lire aussi : «20 Minutes» en 1984: Encore un tube pour France Gall avec «Hong Kong Star »