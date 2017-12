Chômage: Il y a eu 29.500 demandeurs d’emploi en moins au mois de novembre

Un bureau Pôle emploi — CHAMUSSY/SIPA

Les chiffres du chômage jouent au yo-yo. Après une forte baisse du nombre d’inscrits à Pôle emploi enregistrée en septembre (-64.800), le nombre demandeurs d’emploi sans activité, en catégorie A, avait progressé de 0,2 % sur un mois (+8.000) en octobre. En novembre, celui-ci a diminué de 0,8 % (29.500), vient d’annoncer le ministère du Travail ce mercredi. Résultat sur trois mois, le repli est de 2,4 % (86.300) et de 0,1 % sur les douze derniers mois.

La baisse plus forte pour les jeunes

Au total, le nombre de chômeurs en catégorie A, B et C est de 5.919.200, en recul de 0,1 % sur un mois, de 0,6 % sur trois mois, mais en hausse de 2,6 % sur un an. Dans le détail, la baisse du chômage en novembre bénéficie surtout aux jeunes (moins de 25 ans) avec un recul de 2 % du nombre d’inscrits en catégorie A en France métropolitaine. L’amélioration est moins marquée pour les 25-49 ans (-0,8 %) et pour les plus de 50 ans (-0,4 %).

Sur le front du chômage, Emmanuel Macron a déclaré mercredi, au quotidien espagnol El Mundo, attendre « des résultats significatifs au bout de dix-huit à vingt-quatre mois » après la réforme du code du travai.