Les infos immanquables du jour: Cerf traqué, «facho de service» et Denier de l’Eglise

Un cerf en Allemagne. — Jö/action press/Shutter/SIPA

Que vous soyez à Gentilly (Val-de-Marne) ou à Wasquehal (Nord), c’est le moment de savourer les infos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Trop c’est trop, Gérard Collomb en a «un peu marre de passer pour le facho de service»

Trop, c’est trop. Le Canard enchaîné révèle que Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, s’émeut en privé des critiques qui lui sont adressées sur sa politique migratoire. L’ancien maire de Lyon se sent un peu seul à mener ce combat au sein du gouvernement : « J’en ai un peu marre de passer pour le facho de service. Lorsque je me retourne, j’ai l’impression qu’il n’y a personne derrière moi (…). J’ai plutôt l’impression qu’Edouard Philippe compte les points, reçoit les associations, mais ne se mouille pas. » La suite de ces confidences sont à lire dans cet article.

L’article le plus partagé du jour : Des habitants sauvent un cerf traqué et blessé lors d’une chasse à courre

Mardi, un cerf blessé et acculé dans le jardin d’une propriété privée de Bonneuil-en-Valois (Oise) a reçu le soutien de dizaines d’habitants qui ont fait pression sur les chasseurs pour que la bête soit épargnée. Résultat, après deux heures, les chasseurs ont fini par rappeler leurs chiens, et la bête, blessée à la patte et la bouche ensanglantée, a pu repartir vers les bois.

L’article à lire du jour : «Je donne au Denier de l’Eglise depuis quarante ans»

L’Eglise catholique appelle aux dons. Avec 12.000 prêtres en activité et 11.000 laïcs salariés, celle-ci vient de lancer une campagne de communication pour encourager les dons au « Denier de l’Eglise », autrefois appelé « Denier du culte ». Alors que le nombre de donateurs baisse, elle espère pouvoir maintenir la générosité de ses fidèles, dont les dons représentent 40 % des 700 millions d’euros perçus chaque année. Parmi les lecteurs de 20 Minutes, plusieurs comptent répondre présent, ou donnent déjà régulièrement. Lisez les témoignages dans cet article.

L’article rétro de l’année du jour : Les dix mèmes qui ont rendu Internet merveilleux en 2017

Ils vous ont fait rire, permis de troller vos potes et fait briller en société (enfin, sur Twitter)… Ce sont, ce sont… : les mèmes de 2017 ! Cette année, ils étaient variés, drôles et WTF parfois aussi. Petit retour sur ce grand cru par là.