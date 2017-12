VIDEO. Johnny Hallyday, Jeanne Moreau, Simone Veil, Jean Rochefort... Ils nous ont quittés en 2017

DISPARITION Le monde du cinéma paye cette année le plus lourd tribut…

Hommage à Johnny Hallyday lors de l'élection de Miss France 2018 — VILLARD/SIPA

Chaque année revient le difficile exercice de rendre hommage aux disparus des douze derniers mois.

L’année 2017 restera évidemment marquée par la disparition de deux monuments de la culture française, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday, les 5 et 6 décembre.

Le monde de la politique a pleuré une femme de conviction et d’exception : Simone Veil. L’ancienne ministre de la Santé est décédée à son domicile à quelques semaines de ses 90 ans.

Le cinéma paye, cette année, un lourd tribut avec les décès de Jean Rochefort en octobre, Jeanne Moreau et Claude Rich en juillet, Emmanuelle Riva en janvier, Victor Lanoux et Roger Moore au mois de mai ou encore Mireille Darc et Jerry Lewis en août.

Enfin, le suicide de Chester Bennington, le chanteur du groupe Linkin Park, à l’âge de 41 ans, a profondément ému le milieu de la musique.