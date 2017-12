Marin rescapé à La Réunion: «Il était très content de nous voir, on est un peu son père Noël»

Zbigniew Reket, un marin polonais dans le port de la Réunion, le 27 décembre 2017, deux jours après avoir été secourus en mer. — Richard BOUHET / AFP

Tout avait commencé comme une opération routinière d’aide à un navire en détresse. Mais Vivian Mailly n’est pas près d’oublier la mission qu’il a coordonnée lundi matin. Président de la SNSM station de Sainte-Marie de l’île de La Réunion, il était d’astreinte le jour de Noël. A 7h20, il reçoit un appel signalant un voilier demandant de l’aide. Ses équipes ont finalement découvert un Polonais qui dit avoir dérivé sept mois dans l’océan Indien à bord d’un rafiot en piteux état.

« Un abri flottant »

« J’ai été contacté à 7h20 pour une intervention classique : un voilier qui demandait de l’aide car son moteur était en panne et sa barre ne fonctionnait pas. Il n’avait aucun moyen de se diriger », relate Vivian Mailly de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), contacté ce mercredi par 20 Minutes. Il réunit sur-le-champ un équipage de cinq personnes pour aller à la rencontre de ce navire, signalé à 4 milles au nord de Saint-Denis, soit un peu moins de 8 kilomètres.

« Ils étaient sur zone vers 9 heures et ils ont constaté que ce n’était pas un voilier, mais un radeau de survie. Le marin avait repeint sa coque orange en noir et avait fixé un mât. Ça ressemblait plutôt à un abri flottant », s’étonne Vivian Mailly. Son propriétaire est un Polonais dans la cinquantaine nommé Zbigniew Reket, selon plusieurs médias. « Il allait bien, mais il avait surtout besoin de se nourrir », affirme-t-il. Et pour cause : à la chaîne La 1ère, il raconte avoir dérivé pendant sept mois dans l’Océan indien et avoir survécu en se nourrissant de sa maigre pêche et de ses réserves de soupes de nouilles chinoises.

Des courants dans l’océan Indien

« Il était très content de nous voir, on est un peu son père Noël », sourit Vivian Mailly, quelques jours après ce sauvetage peu ordinaire. L’histoire fait penser à l’aventure de deux Américaines secourues au large du Japon il y a deux mois, après avoir selon leurs dires dérivé cinq mois dans le Pacifique à bord d’un voilier. Assez rapidement, des experts en navigation et des données météo avaient mis en doute leur récit fait de face-à-face avec des requins-tigres et de tempête.

En ce qui concerne ce marin polonais, sa dérive semble plausible à Vivian Mailly au vu des courants marins de la zone : « Il y a un flux montant depuis le canal du Mozambique, puis ça repart vers l’Est, vers l’Indonésie. Ensuite le courant revient vers l’Ouest. » Cela expliquerait que le radeau ait pu dériver entre les Comores, les Maldives, l'île Maurice et l’Indonésie, avant d’être rabattu vers La Réunion, comme le navigateur l’a raconté aux autorités après avoir été ramené dans le port de la Pointe des Galets. Selon la procédure, une enquête sera menée par la gendarmerie pour vérifier ses déclarations.

En attendant, ce ressortissant européen est libre de rester sur l’île où il compte se reposer et faire réparer son embarcation. Contrairement au secours humain, « le secours matériel est toujours payant, or il n’avait aucun sou », précise Vivian Mailly. La SNSM, d’un commun accord avec le CROSS (centre régional opérationnels de surveillance et de sauvetage), a néanmoins décidé de remorquer son bateau, qui mesure environ dix mètres de long, pour éviter qu’il ne constitue un danger à la navigation.