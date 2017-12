«Je donne au Denier de l’église depuis quarante ans»

Une chapelle — bosmanerwin

Avec 12.000 prêtres et 11.000 laïcs salariés, l'Eglise appelle aux dons.

Certains internautes de «20 Minutes» donnent déjà. Dans le diocèse d'Avignon, le don moyen est ainsi de 232 euros par an.

D'autres font dont de leur temps, en aidant par exemple à la cuisine ou à la comptabilité.

L’Eglise catholique appelle aux dons. Avec 12.000 prêtres en activité et 11.000 laïcs salariés, celle-ci vient de lancer une campagne de communication pour encourager les dons au « Denier de l’Eglise », autrefois appelé « Denier du culte ».

Alors que le nombre de donateurs baisse, elle espère pouvoir maintenir la générosité de ses fidèles, dont les dons représentent 40 % des 700 millions d’euros perçus chaque année. Parmi les internautes de 20 Minutes qui nous ont contactés, la plupart donnent déjà.

>> A lire aussi : L’Eglise catholique lance une grande campagne pour encourager les dons

« Je donne par prélèvements, indique Sabine. Je reste fidèle à la cause que j’ai choisie. Je pense qu’il ne faut pas seulement donner quand on a besoin d’un service, comme un baptême ou un mariage ».

« Il faut veiller sur 130 prêtres, parmi lesquels 30 retraités »

Inscrire son don dans la durée, c’est exactement ce qu’a fait Gilles, lequel donne depuis le baptême de son premier enfant, soit… « il y a quarante ans ». Originaire d’Avignon, il assure que dans son diocèse, « il faut veiller sur 130 prêtres, parmi lesquels 30 retraités ». « Plus de la moitié des actifs viennent de pays éloignés (Afrique, Amérique du Sud, Pologne, Vietnam…). Pendant des siècles des petits villages désargentés arrivaient à nourrir un curé et souvent une ou deux religieuses. Si nous voulons garder nos prêtres ou en accueillir de pays généreux, nous devons en assumer la charge. Quelques donateurs donnent une dîme, le dixième de leurs revenus. C’est bien mieux que moi ! », assure-t-il. Ainsi, l’ensemble de ses dons s’élève cette année à 700 euros, le don moyen dans son diocèse étant de 232 euros.

Même engagement chez les Chrétiens d’Orient, comme en témoigne Althea, qui fréquente l’église Chaldéenne de Sarcelles/Saint-Brice : « Les fidèles sont généreux avec leurs prêtres, en plus des nombreux dons aux quêtes de messe, mariages, baptêmes, funérailles, constructions d’églises, ils donnent aussi pour divers actes comme la bénédiction des maisons, des mourrants ou même sans raisons particulières. Cela va de quelques euros à une centaine selon les moyens de chacun. »

>> A lire aussi : Pour son «urbi et orbi», le pape appelle à «la paix pour Jérusalem» et «une reprise du dialogue»

« Nous avons pu appréhender concrètement les besoins financiers de l’église »

Mais on aurait tort de penser que seuls les fidèles et pratiquants donnent. Mireille par exemple, « ne croit plus en Dieu » depuis « bien longtemps », mais fait « des dons lors d’événements ayant lieu dans une église et parfois lorsqu’(elle) visite des églises en rénovation ». « Je respecte cette religion car elle fait partie de ma culture », souligne-t-ele.

De son côté, Julie, issue d’une famille athée, assure que cette contribution n’était pas « un réflexe » au premier abord. Pourtant, cette année, elle a décidé d’effectuer un premier don : « Nous avons donné l’équivalent d’une journée de salaire. (…) Ces dernières années, notre pratique religieuse a pris un tournant, qui s’est traduit par mon baptême (à 33 ans !) et la confirmation de notre premier fils en 2017. Au contact du curé de notre paroisse, nous avons pu appréhender plus concrètement les besoins financiers de l’église. ». Car le denier de l'Eglise sert avant tout à payer le salaire et la protection sociale des prêtres et laïcs au service de la paroisse, tout comme les séminaires, les charges...

>> A lire aussi : VIDEO. Nîmes: On a trouvé le Norman de l'Eglise catholique

105 fois MERCI à vous tous, les donateurs du #Denier.

Grâce à vous l'Eglise peut continuer sa mission.https://t.co/CGd8862vmi pic.twitter.com/qTIHgWIEc7 — Diocese de Dijon (@DiocesedeDijon) December 27, 2017

« La plus grosse richesse est le vivier de bénévoles »

Enfin, des internautes donnent indirectement ou par d’autres moyens. Pour Marie-Charlotte, cela se traduit par « des dons pour l’association Saint-Vincent-de-Paul », qui « fournit des colis alimentaires aux personnes dans le besoin », et du bénévolat au Secours Catholique « une fois par mois », malgré ses deux emplois. Notre internaute en profite d’ailleurs pour signaler que « ceux qui ont du temps peuvent cuisiner pour les prêtres en s’inscrivant sur des plannings ».

Cette solidarité fait dire à Julie que « la plus grosse richesse de l’Eglise est son vivier de bénévoles », parfois jusqu’à « plusieurs centaines par paroisse ». Elle s’occupe pour sa part du journal, aux côtés de ceux qui aident aux deuils, à la comptabilité ou encore au blanchissement. Et espère donc que les dons ou les bonnes volontés vont affluer : « S’il fallait payer toute cette main-d’œuvre, il faudrait donner la moitié de notre salaire ! »