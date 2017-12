Macron et son patrimoine, Johnny et Charlie Hebdo... Retour sur les dix intox qui ont marqué 2017

Ce photomontage accuse faussement Charlie Hebdo d'ingratitude. — Capture d'écran Twitter

L’expression « fake news » a été sacrée mot de l’année par le dictionnaire britannique Collins.

De la politique à la santé, 20 Minutes revient sur les rumeurs qui se sont répandues cette année.

De Donald Trump au dictionnaire Collins, les fake news ont été partout cette année. 20 Minutes y consacre une rubrique, intitulée « fake off ». On vous propose de revenir sur les dix intox qui ont marqué l’année.

>> Un dessin faussement attribué à Charlie Hebdo après la mort de Johnny

Tout est parti d’un tweet, posté quelques heures après le décès du chanteur, le 5 décembre. On y voit ce photomontage.

Capture d'écran d'un tweet montant un photomontage d'une photo de Johnny Hallyday et d'un dessin humoristique publié par «Charlie Hebdo» en 2009. - Twitter

L’internaute légende son tweet « la définition de l’ingratitude. » Le tweet devient rapidement viral. Problème : le dessin date de 2009 et n’a jamais été publié dans Charlie Hebdo…

>> Macron de nouveau visé par une rumeur sur son patrimoine

Après la prétendue révélation d’un compte aux Bahamas, le président de la République s’est retrouvé accusé d’être propriétaire d’un palais au Maroc par l’intermédiaire d’une société offshore. Le bail s'est révélé être un faux.

>> Les fake news sur les Rohingyas se multiplient

La tragédie vécue par cette minorité birmane est exploitée sur les réseaux sociaux. Les deux camps postent nombre de photos et de vidéos détournées.

>> Non, le don du sang ne va pas inclure une catégorie « halal »

Les intox touchent tous les domaines. Là, c’est la santé qui est visée, par l’intermédiaire d’un faux courrier qui émanerait du ministère de la Santé. Le ministère a catégoriquement nié vouloir modifier le don du sang pour inclure une nouvelle catégorie « halal ».

>> Une photo de Brigitte Macron en visite dans les Emirats arabes unis détournée

Début novembre, le couple présidentiel s’est déplacé dans les Emirats arabes unis. Au programme, inauguration du Louvre Abu Dhabi et visite de la plus grande mosquée du pays pour Brigitte Macron. Pendant cette dernière visite, l’épouse du président a été photographiée avec les cheveux couverts. Le cliché a agité internet.

>> Le drapeau européen est-il d'inspiration chrétienne ?

On va être brefs, la réponse est non. On vous explique cela plus en détails ici.

>> Attention à cette citation anti-chimio, qui date d'il y a cinquante ans

« Les gens ne meurent pas du cancer mais de la chimiothérapie », selon un professeur de Berkeley. Cette citation forte est reprise par de nombreux sites alternatifs. Mais cette citation a été prononcée en réalité il y a un demi-siècle…

>> L'argent liquide ne va pas disparaître dans l'immédiat

Le FMI et Visa en voudraient-ils aux pièces et billets de nos porte-monnaie ? Selon l’auteur d’une pétition qui a réuni 75.000 signatures, l’institution internationale et la multinationale auraient pour objectif de faire disparaître le cash. Attention, spoiler : la situation est beaucoup plus nuancée.

>> L'opération pièces jaunes visée par une intox

La rumeur vise David Douillet et Bernadette Chirac, qui sont accusés d’avoir bénéficié des largesses de l’opération caritative. L’intox a été démentie en 2010, mais elle continue de tourner…

>> Non, il n'y a pas eu 1.000 morts après le passage de l'ouragan à Saint-Martin

La rumeur s’est répandue sur les réseaux sociaux après le passage de l’ouragan sur l’île des Antilles en septembre. Emmanuel Macron a confirmé un bilan de onze morts et de « plusieurs blessés et disparus. »

