Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Voiture à contresens sur l'A6, trois morts après un choc frontal

Une voiture roulant à contresens sur l’autoroute A6 est entrée en collision dans la nuit de mardi à mercredi au nord de Mâcon avec un autre véhicule provoquant la mort de trois personnes, a-t-on appris auprès des pompiers.

Une fillette de quatre ans a succombé à ses blessures, selon la directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, Marlène Germain.

Le choc frontal entre les deux voitures s’est produit vers 00h30 à hauteur de Viré (Saône-et-Loire) dans le sens Paris-Lyon. Selon les premiers éléments de l’enquête, la voiture à contresens était conduite par une personne âgée et l’autre véhicule transportait un couple avec trois enfants. Les conducteurs respectifs des deux véhicules sont décédés, a précisé la directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, Marlène Germain. Outre les trois décédés, un adolescent de treize ans se trouvait toujours dans un « état critique », a-t-elle précisé.

L'Inde va dépasser la France et devenir la cinquième économie mondiale en 2018

Actuellement au 7e rang, l’Inde grimpera à la 5e place en 2018 puis à la 3e en 2032, a affirmé le Centre for Economics and Business Research (CEBR), un institut basé à Londres, dans son classement annuel. Et ce, même si l’économie indienne a été ralentie durant le premier trimestre, à cause du retrait brutal de la circulation des billets de banque de grande valeur en novembre 2016 et le lancement d’une réforme fiscale.

« Malgré quelques revers passagers, l’économie indienne est en mesure de rattraper celles de la France et du Royaume-Uni en 2018. Elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique en termes de dollars », note Douglas McWilliams, le vice-président du CEBR.

Les Etats-Unis sanctionnent deux nord-coréens impliqués dans le programme balistique

Les Etats-Unis ont sanctionné deux dirigeants Nord-Coréens dans la foulée d’une résolution onusienne durcissant les mesures de rétorsion contre Pyongyang, dont les ambitions nucléaires doivent être appréhendées par une phase de négociation, selon les chefs de la diplomatie américaine et russe.

Les sanctions américaines annoncées mardi visent Kim Jong Sik et Ri Pyong Chol, « des dirigeants des programmes balistiques » nord-coréens et « s’inscrivent dans une campagne de pression maximale pour isoler la Corée du Nord et faire en sorte que la péninsule coréenne soit entièrement dénucléarisée », a pour sa part expliqué le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, cité dans un communiqué.

