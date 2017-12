Les infos immanquables du jour: Les pires cadeaux de Noël, amendes salées et photos Instagram de l’année

Illustration de places de stationnement payant — J. Urbach/ 20 Minutes

Vous les attendiez n’est-ce pas ? Que vous soyez à Alençon (Orne) ou à Bourgoin-Jallieu (Isère), l’heure des immanquables a sonné.

L’article le plus lu du jour : Stationnement: Préparez-vous, le big-bang des amendes arrive le 1er janvier 2018

Fini la contravention, place au « forfait post-stationnement » (FPS). A partir du 1er janvier 2018, les villes auront la main sur le montant des pénalités à infliger aux automobilistes qui « oublient » de mettre des pièces dans le parcmètre. Résultat, pour certains, l’amende sera très salée. On vous explique tout ça par ici.

L’article le plus partagé du jour : Après le drame de Millas, une pétition pour soutenir la conductrice du car recueille plus de 20.000 signatures

Une pétition lancée pour soutenir la conductrice du car entré en collision avec un TER sur un passage à niveau à Millas et ayant coûté la vie à six collégiens recueille plus de 20.000 signatures en moins d’une semaine.

>> A lire aussi : Accident à Millas : « A ce stade », « pas de lien » entre les médicaments pris par la conductrice du car et l’accident

Prénommée Nadine, elle bénéficie aussi de la solidarité des réseaux sociaux. Parmi les signataires, des chauffeurs de poids lourds et transports en communs ou encore des anonymes qui estiment « qu’on l’accuse un peu trop vite ». « Enorme soutien aux familles des victimes », précise aussi la pétition.

L’article à lire du jour jour : Les pires cadeaux de Noël reçus par les internautes

Merci, c’est gentil, fallait pas. Vraiment. Ils viennent généralement de votre tante Irène, persuadée que vous avez les mêmes passions qu’il y a dix ans, de votre cousin acnéique qui avait la flemme de faire les courses ou de votre belle-sœur qui a décidément des goûts de merde (d’ailleurs qu’est-ce qu’il fout encore avec elle ?). Des cadeaux de Noël nuls, on en reçoit chaque année. Au lendemain des fêtes, de nombreux internautes ont tenu à partager leur déception. C'est à déguster sans modération par là.

La rétrospective 2017 du jour : Amour, grossesse et coloration capillaire: Top 10 des photos qui ont agité Instagram en 2017

Cette année l’amour et les bébés ont déchaîné les passions sur Instagram. Le trio de célébrités Beyoncé, Selena Gomez et Cristiano Ronaldo ont battu des records de « j’aime » sur leurs photos postées en 2017. Il faut dire que les trois people ont eu une année bien remplie : des jumeaux pour Beyoncé, trois bébés du côté de Cristiano et une greffe de rein pour Selena… La liste des photos les plus likées de l’année, c'est dans cet article.

Le portrait du jour : Cinq choses à savoir sur George Weah, ex-footballeur du PSG et candidat à la présidentielle au Liberia

Après l’élection d’Ellen Sirleaf Johnson, première femme à la tête d’un pays africain, le Liberia pourrait élire ce mardi le premier président ex-footballeur. Arrivé en tête du premier tour le 10 octobre dernier avec 38,4 %, George Weah affronte le vice-président sortant, Joseph Boakai. Enfant des bidonvilles de Monrovia devenu star planétaire du foot dans les années 1990, il se rapproche désormais du rêve de sa seconde vie : être élu président. Son portrait c'est ici.