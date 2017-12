Vents violents: Trois départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange

Vents violents le 9 mars 2016 à Biarritz — IROZ GAIZKA, IROZ GAIZKA AFP

Ça risque de souffler dans le Sud-Ouest. Météo France vient de placer ce mardi les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange en raison d’un risque de vents violents.

⚠️💨 #Vents violents : 3 départements du Sud-Ouest placés en #vigilanceorange par @meteofrance : des rafales jusqu'à 130km/h attendues cette nuit. Soyez prudents lors de vos déplacements ! pic.twitter.com/Pj7VN83yEN — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) December 26, 2017

Le début de l’événement est attendu dans la nuit de mardi à mercredi vers 3h00 et ce jusqu’à midi. Il s’agit d’une « petite tempête, nommée Bruno » et au cours de laquelle des « rafales vont atteindre temporairement, 120 à 130 km/h sur la côte, 100 à 110 km/h en plaine dans les terres et 110 à 130 km/h en moyenne et haute montagne ».

Si une amélioration est attendue en fin de matinée mercredi, « le vent restera soutenu pour une bonne partie de la journée sous averses avec des rafales de l’ordre de 100 à 120 km/h sur la côte, 80 à 90 km/h dans les terres et en plaine, 110 km/h en montagne », prévient Météo France.