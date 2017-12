SNCF: Le trafic totalement interrompu à la gare Saint-Lazare pendant 45 minutes

TRAIN Le trafic a été interrompu entre 9h30 et 10h15…

La gare Saint-Lazare à Paris, le jeudi 22 octobre 2015 — .C.WEICKERT/20MINUTES

Mauvaise semaine pour la SNCF. Le trafic a été totalement interrompu à la gare Saint-Lazare, ce mardi matin à Paris, en raison d’une panne d’alimentation électrique, a annoncé le groupe sur son compte Twitter.

Une panne d’alimentation électrique perturbe le trafic dans le secteur de Paris Saint Lazare. La circulation est totalement interrompue depuis 09h40. Toutes nos équipes sont mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible — SNCF (@SNCF) December 26, 2017

Plus aucun train n’a circulé au départ et à l’arrivée de la gare parisienne entre 9h30 et 10h15 en raison d’un défaut d’alimentation sur des circuits moyenne tension. « La situation revenait progressivement à la normale » en fin de matinée, a annoncé le service presse de la SNCF.

Selon nos confrères de France Bleu Normandie, la circulation des trains entre la Normandie et Paris, ainsi que les lignes du Transilien vers la banlieue parisienne ouest, a été très perturbée.

Panne d'alimentation électrique à la gare Paris Saint-Lazare. Les trains de et vers la #Normandie ne circulent pas ou sont bloqués. @SNCF @ConnectGares — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 26, 2017

Nouveau coup dur pour la SNCF qui a subi de nombreuses difficultés ces dernières semaines. Des pannes avaient paralysé le trafic dans la gare Montparnasse à deux reprises en septembre puis en décembre. Ce week-end, la SNCF a également été accusée de surréservation après de nombreux problèmes de trains bondés ou de retards​.