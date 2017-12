SNCF: Le trafic totalement interrompu à la gare Saint-Lazare pendant près de 3h

Mauvaise semaine pour la SNCF. Le trafic ferroviaire de la gare parisienne de la gare Saint-Lazare a été interrompu mardi matin pendant près de trois heures en raison d’un défaut électrique, un nouveau dysfonctionnement qui a affecté plus de 2.500 voyageurs longue distance, a indiqué la SNCF.

Une panne d’alimentation électrique perturbe le trafic dans le secteur de Paris Saint Lazare. La circulation est totalement interrompue depuis 09h40. Toutes nos équipes sont mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible