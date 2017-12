Vous avez revendu vos cadeaux de Noël… plus cher que leur prix d’achat

La revente de cadeaux de Noël peut être très lucrative — Pixabay

Avouez. Vous faites partie de ces personnes qui revendent de temps en temps vos cadeaux de Noël. Parce qu’ils ne vous plaisent pas, parce que vous avez besoin d’argent. Mais si la pratique est de plus en plus courante, vous, vous l’avez érigée au rang d’expertise.

Alors que certains objets sont particulièrement recherchés, vous avez réussi à les revendre plus cher que leur prix d’achat sur Leboncoin, ebay ou autre site de revente.

Veste ultra-tendance, électroménager en édition limitée… vous avez eu un cadeau hautement désirable par d’autres et avez pu en tirer une jolie somme. C’était inattendu ? Ou au contraire étiez-vous conscient de la valeur que vous pouviez espérer ? Avez-vous l’habitude de ce genre de transaction ? Racontez-nous. Promis, on vous garantit l’anonymat si vous le demandez et nous ne jugeons personne !

Vous pouvez témoigner dans les commentaires ci-dessous ou à contribution@20minutes.fr. Les meilleurs témoignages serviront à la rédaction d’un article.