VIDEO. Isère: L’origine de la panne de la télécabine de Chamrousse, bloqué plusieurs heures, identifiée

L’origine de la panne de la télécabine de Chamrousse (Isère), qui a nécessité l’intervention des secours pour évacuer une centaine les skieurs bloqués le 24 décembre, est enfin connue. Il s’agit d’une pièce de roulement qui a cassé net, selon France Bleu Isère.

>> A lire aussi : Isère: Des skieurs bloqués dans une télécabine en panne évacués dans la station de Chamrousse

Entre 150 et 160 skieurs ont dû être évacués, ce dimanche entre 15 heures et 17h15, après une panne d’une remontée mécanique qui assure la liaison entre la station et le secteur de la croix de Chamrousse.

Aucun risque d’accident majeur

L’opération de sauvetage a nécessité la mobilisation des services des pistes de la station, de deux hélicoptères de la Sécurité Civile, ainsi que sept sauveteurs. Cette petite pièce, située au niveau d’une des petites roues d’un pylône, sert à faire tourner le câble de la télécabine. Un coup de malchance, puisque la remontée avait été vérifiée avant l’ouverture de la station.

« C’est extrêmement rare mais ça peut arriver », a confié Franck Lecoutre, directeur de l’Office de tourisme de la station, à nos confrères. « Il n’y avait aucun risque d’accident majeur, c’était un incident. La sécurité a fonctionné tout de suite et l’évacuation s’est parfaitement bien déroulée ». La remontée fonctionne, à nouveau, normalement depuis lundi matin. Le remboursement des skieurs bloqués dans la télécabine se fera « au cas par cas ».

Plusieurs skieurs présents à Chamrousse ont filmé l'opération de secours.