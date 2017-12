Le 12 avril 2017, peu avant le 1er tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte s'étaient déjà rendus à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées. — POOL / AFP

Emmanuel et Brigitte Macron en vacances à la Mongie

Officiellement, le président de la République ne prend pas de vacances pendant les fêtes. Mais Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, s’offre quand même quelques jours de répit dans les Hautes-Pyrénées, à la Mongie.

Emmanuel Macron est un habitué de la station. Il y a passé une partie de son enfance, notamment avec sa grand-mère maternelle, qui vit juste à côté à Bagnères-de-Bigorre. Après s’être offert un bain de foule, le couple présidentiel a déjeuné dans un restaurant d’altitude, « L’étape du berger », tenu par un ami et où ils ont leurs habitudes.

Le couple présidentiel devrait rester dans le département jusqu’en milieu de semaine.

Une femme poignardée mortellement par son compagnon devant ses enfants

Noël meurtrier. Lundi 25 décembre, une femme de 41 ans, mère de trois enfants, a été mortellement poignardée par son compagnon dans leur résidence à Toulon, a-t-on appris auprès du parquet, confirmant une information de France Bleu Provence.

L’homme et la femme se seraient disputés dans leur appartement à l’heure du déjeuner. Deux des trois enfants du couple âgés de 9, 14 et 15 ans, ont assisté à la scène. Ils ont été légèrement blessés, notamment au poignet, en tentant de s’interposer.

L’homme âgé de 43 ans, brièvement hospitalisé pour effectuer des analyses, a été placé en garde à vue au commissariat de Toulon, a précisé une source policière.

Israël en «contact» avec plusieurs pays pour transférer leur ambassade à Jérusalem

« Nous sommes en contact avec au moins dix pays dont certains en Europe » en vue du transfert de leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, a affirmé la vice-ministre à la radio publique.

La radio publique citant des sources diplomatiques israéliennes a évoqué le Honduras, les Philippines, la Roumanie et le Soudan du Sud parmi les pays qui pourraient prendre une telle initiative. Mais, selon la radio, il n’est pour le moment question que de contacts et non de négociations concrètes pour le transfert dans un proche avenir des ambassades de ces pays à Jérusalem.

