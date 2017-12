Toulon: Une femme poignardée mortellement par son compagnon devant ses enfants le jour de Noël

Un enquêteur de la police judiciaire (illustration). — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Noël meurtrier. Lundi 25 décembre, une femme de 41 ans, mère de trois enfants, a été mortellement poignardée par son compagnon dans leur résidence à Toulon, a-t-on appris auprès du parquet, confirmant une information de France Bleu Provence.

L’homme âgé de 43 ans, brièvement hospitalisé pour effectuer des analyses, a été placé en garde à vue au commissariat de Toulon, a précisé une source policière. La police a été prévenue par plusieurs appels téléphoniques, dont le sien.

Les enfants ont tenté de s’interposer

L’homme et la femme vivaient ensemble et se seraient disputés dans leur appartement à l’heure du déjeuner. Deux des trois enfants du couple âgés de 9, 14 et 15 ans, ont assisté à la scène. Ils ont été légèrement blessés, notamment au poignet, en tentant de s’interposer. « Choqués, ils n’ont pas encore pu être entendus », a expliqué une source policière. Une enquête pour « homicide » a été ouverte.

Le mobile reste pour l’instant inconnu. « C’était une petite famille tranquille sans histoires, le père est très gentil, la mère aussi. Ce n’est pas possible, je tombe des nues », a confié Vanessa, une voisine, à France Bleu Provence.

En 2016, 123 femmes ont été tuées en France par leur partenaire ou ex-partenaire.