Un bus percute la foule à Moscou, la colère de la famille de Maëlys et les galères des cadeaux achetés en ligne

Le bus qui a foncé dans un passage souterrain le 25 décembre 2017 à Moscou, Russie. — Emre Gürkan Abay/Twitter

Après ce marathon gastronomique, rien de tel que de rattraper l’information de ces dernières vingt-quatre heures pour reposer votre panse bien tendue avec les immanquables du jour.

L’article le plus partagé du jour : Un bus fonce dans la foule à Moscou, au moins quatre morts, la thèse de l'accident est privilégiée

Les images sont glaçantes. Ce lundi 25 décembre, un bus a foncé dans un passage souterrain à Moscou, tuant quatre personnes et en blessant plusieurs autres. Le conducteur, qui a été interpellé, a indiqué aux enquêteurs que l’autobus « se trouvait à l’arrêt, puis a commencé à bouger de manière inattendue », a précisé dans un communiqué le Comité d’enquête, organisme chargé des principales affaires. La police privilégie désormais la thèse de l'accident et a ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.

L’article le plus lu du jour : La famille de Maëlys porte plainte après l'incendie d'un sapin à son hommage

La mère de la fillette disparue fin août lors d’une fête de mariage s’est dite « écœurée » par la « bêtise humaine ». Ce lundi, le sapin et les peluches disposés à Pont-de-Beauvoisin en hommage à Maëlys ont été brûlés. Symboliquement, les proches de l’enfant ont décidé de porter plainte. Âgée de 9 ans à peine lorsqu’elle a disparu le 27 août dernier, la fillette n’a toujours pas été retrouvée malgré la mobilisation des enquêteurs. Un suspect, Nordahl Lelandais a été mis en examen le 30 novembre dernier à Grenoble.

L’article le plus à lire du jour : Que faire en cas de galère avec les cadeaux de Noël achetés en ligne?

C’est le moment que vous aviez attendu toute l’année : la distribution des cadeaux de Noël. Vous avez évité les conflits à table, la bûche au goût bizarre, et les discours douteux de votre oncle un peu soûl. Vous vous êtes emparé du premier paquet et… vous êtes tombé sur une magnifique poupée à la place du drone que vos parents avaient commandé sur internet. Mauvais cadeau, paquet arrivé deux jours en retard ou endommagé, pas de panique, 20 Minutes vous explique comment faire pour éviter toutes les galères liées aux achats en ligne.