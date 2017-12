Week-end de Noël: Bazar dans les gares, les voyageurs accusent la SNCF de surréservations

Difficile de garder l’esprit de Noël dans ces cas-là. En ce samedi 23 décembre, près d’1,7 million de passagers étaient attendus dans les gares. Une énorme affluence qui a occasionné des difficultés, et notamment dans les gares parisiennes.

>> A lire aussi : Routes, gares, centres commerciaux… Il y a beaucoup de monde partout (restez chez vous)

A la Gare de Lyon, la gare d’Austerlitz ou encore la gare de Bercy, plusieurs problèmes de surréservations de trains ont été signalés. S’ajoutent à cela des retards, des suppressions de trains ou encore des conditions de voyages limites. Sur Twitter, les internautes n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement.

des enfants sont posés sur des valises. S'il y a le moindre problème on ne peut bouger d'un centimètre. Êtes vous totalement irresponsable?

Quelle honte ! Je suis arrivée pour le premier train et il était déjà annoncé complet (on est partis avec 2h de retard). Un homme arrivé hier a dû laisser passer 5 trains et a dormi Dans la gare, bravo pour l'esprit de Noël