Routes, gares, centres commerciaux… Il y a beaucoup de monde partout (restez chez vous)

L'autoroute A 43 était bloqué à la suite de chutes de neige le 18 décembre 2017 — ALLILI MOURAD/SIPA

Rouge comme le manteau du père Noël. Ce week-end voit à la fois le début des vacances scolaires et le réveillon de noël. Ce samedi sera en toute logique très chargé sur les routes selon Bison Futé, qui a classé la journée orange au niveau national et rouge en Île de France dans le sens des départs.

« Ce samedi 23 décembre sera encore une journée de départs ainsi que de déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans l’après-midi. On attend des ralentissements sur les autoroutes A6, A6a et A6b au départ de Paris, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les autoroutes A40 et A43 menant vers les stations de sports d’hiver », précise Bison Futé.

Montparnasse sous haute surveillance

Les principales difficultés concernent également les accès aux centres-villes et les routes menant aux centres commerciaux où vont se précipiter les retardataires pour les achats de Noël. Plusieurs grandes enseignes ont ainsi mis en place des dispositifs d’accueil renforcés pour ce week-end.

Du côté des gares, la SNCF attend 1,7 million de voyageurs, un record depuis 2001. Plus de 420 000 voyageurs et un millier de trains sont notamment prévus en gare Montparnasse à Paris, qui a connu plusieurs incidents techniques cet été et au début du mois de décembre.