Marine nationale: Comment Ahmed organise Noël pour les 220 membres de la frégate Jean de Vienne

Il n’a pas de barbe blanche ni de chapeau rouge, mais Ahmed office (presque) comme père Noël cette année sur le Jean de Vienne, une frégate de la Marine nationale. Ce commissaire des armées de 26 ans, qui sera avec 220 membres d’équipage le 25 décembre au large de la Syrie, est à la tête des réjouissances à bord. « Je suis chargé de l’organisation globale des festivités et du repas de fête », résume ce Toulonnais.

Au programme des 24 et 25 décembre : cérémonie de vœux, repas de fête et distribution des cadeaux. Pas de jouets dans les petits souliers des militaires, mais des dessins d’enfants et des sacoches préparées par l'association Solidarité Défense (SD). Dans les besaces, figurent une serviette en microfibre, un calendrier, une lettre du président de la République, des cartes de vœux d’associations de blessés et d’anciens combattants, une pochette étanche, des écouteurs, et des bonbons.

Les colis de Noël à côté des boulons dans la soute

Les colis, préparés par l’association SD, ont été embarqués mi-décembre, un peu avant le départ du bâtiment de guerre. « On a reçu quatre gros paquets de l’association une semaine avant l’appareillage. Ils ont été rangés dans une soute où l’on stocke du matériel de rechange, comme des boulons, des écrous et des cartes électroniques. Seules trois personnes, à part moi, ont accès à cette soute », détaille Ahmed. Pour les marins, le contenu des cadeaux restera donc entier avant les festivités…

Dessin d'enfant tenu par un militaire de la Marine nationale, donné à l'occasion de Noël 2017, le 21 décembre 2017 en méditerrannée orientale - Marine nationale

Pas de fête sans menu spécial. Et les cuisiniers, chapeautés par le commissaire, vont s’activer aux fourneaux pour sortir de l’ordinaire. Au menu du réveillon, ce sera ainsi « ballottine de volaille aux morilles et son jardin hivernal » avant la traditionnelle bûche. « Je fais toute confiance aux cuisiniers qui vont se donner pour produire un repas de qualité », se réjouit Ahmed, qui confie « essayer de faire plaisir avec les moyens dont [il] dispose. »

« Les pères Noël, ce sont les bénévoles qui sont derrière »

Le dîner sera extraordinaire dans son organisation, puisque les marins, sauf ceux de quart, sont appelés à se mélanger pour partager le repas. Le réveillon restera cependant (très) raisonnable, la fête se terminant vers 21h30…

Le lendemain, jour de Noël, l’ensemble des marins aura reçu un paquet après l’appel de 7h45. « Ils les ouvriront ensuite, au moment le plus opportun », précise le commissaire. D’autres cadeaux ramenés du pays seront enfin échangés entre militaires. « On a un marin du sud-ouest qui a ramené du foie gras », glisse le commissaire.

Missionné pour Noël, Ahmed se sentirait-il un peu père Noël ? « Pas du tout ! Les pères Noël, ce sont les bénévoles qui sont derrière », lance le jeune homme.