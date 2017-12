VIDEO. La soirée de Noël, c'est toujours...

NOËL Chaque année, on attend le réveillon avec impatience, malgré tous les petits « bonheurs » que cette soirée peut apporter…

Un Père Noël. (Illustration) — Frederic Scheiber/20 Minutes

Enfants surexcités qui attendent l’arrivée du Père Noël en trépignant et hurlant partout dans la maison, repas (bien trop) copieux ou encore sujets à éviter… Chaque année, le réveillon en famille est un bonheur recommencé. 20 Minutes a listé toutes ces situations qui ne manquent pas d'arriver à Noël dans la vidéo ci-dessous.

On peut également citer celui qui fait bonne figure alors que son cadeau ne lui plaît pas et le tonton qui fait toujours des blagues d'un goût douteux. Au final, on passe toujours un moment mémorable !

>> A lire aussi : Noël 2017: Cozmo est-il le jouet connecté ultime à offrir?