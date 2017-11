La Smart toujours en tête des voitures les plus volées de l'Hexagone

Une voiture électrique Smart « Fortwo » exposée sur le stand Mercedes au salon automobile de Pékin, le 24 avril 2016. — FRED DUFOUR AFP

Pour la troisième année consécutive la Smart est en tête du palmarès des voitures les plus volées en France, particulièrement dans sa version « Fortwo ». C’est ce qui ressort du dernier Baromètre de l’expertise automobile de l’association 40 Millions d’automobilistes. Pour la troisième année consécutive la petite citadine est en tête du palmarès des voitures les plus volées en France, particulièrement dans sa version « Fortwo »

🚗⚠ Les classements des véhicules les plus volés et vandalisés en France ➡ https://t.co/n9pMarTWao pic.twitter.com/7VVlF5677U — 40 Millions d'Auto.. (@40MA) November 20, 2017

Vol de nuit et piratage électronique

Sur le podium on trouve ensuite deux véhicules de la marque Land Rover, le « Range Rover » et le « Range Rover Evoque ». Preuve que les 4X4 SUVs (véhicules utilitaires de sport) ont la côte chez les voleurs. Mais ces derniers sont aussi très friands de citadines ayant souvent quelques années. La Ford Fiesta troisième génération arrive en conséquence au pied du podium. La « Leon » de Seat, la DS3 cabriolet, et les modèles « Twingo II » et « Mégane 2 » de Renault figurent aussi dans le top 10.

Les voitures récentes n’échappent pas aux délinquants. La toute dernière génération de la Renault Clio, voiture la plus vendue dans le pays depuis janvier, est ainsi cinquième du classement. Deux faits saillants sont en outre relevés par 40 Millions d’automobilistes : les trois quarts des vols ont lieu de nuit et les modèles récents n’échappent pas au piratage électronique.