Sexisme: Une affiche pour le dépistage du cancer du sein fait polémique dans les Bouches-du-Rhône

Elle a les joues rouges, un regard aguicheur, un soutien-gorge sous le bras. Et pourtant la jeune femme représentée sur cette affiche est en train de subir un examen médical, une mammographie. « Déjà fini, docteur ? », demande-t-elle. Cette affiche du réseau de dépistage Arcades fait polémique sur Twitter depuis quelques jours. Elle est jugée sexiste par des centaines d’internautes.

Contacté par 20 Minutes, le réseau Arcades Dépistages n’a pour l’instant pas répondu à nos sollicitations. Impossible donc, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de savoir si l’affiche incriminée va être retirée.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, également joint ce lundi matin, rappelle qu’il n’est pas à l’origine de cette campagne de communication, menée par un organisme indépendant, dont le Conseil départemental est un simple partenaire.

Sur Twitter, le community manager du Conseil départemental a tout de même pris la défense de cette affiche : « Il faut avouer qu’elle fait parler du dépistage du cancer du sein, et ça, c’est plutôt positif ! »

Bien que ce ne soit pas une de nos campagnes, il faut avouer qu'elle fait parler du dépistage du #cancer du #sein, et ça, c'est plutôt positif @RubanRose! Alors merci de vous faire le relais de cette grande cause, et merci à @Arcades pour son action de #prévention !