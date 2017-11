Un livreur a été braqué de 100 à 150 colis par six hommes cagoulés dans la Seine-et-Marne, les clients Chronopost ne seront pas remboursés. (Illustration) — PureStock/SIPA

Une bonne nouvelle à un mois de Noël… Pour éviter de faire la queue dans les magasins, de plus en plus de Français choisissent les achats sur internet. Ils peuvent désormais être livrés tous les jours… même le dimanche. Ce dimanche 19 novembre, Chronopost a livré des colis pour la première fois le dimanche. Mais tous les Français ne vont pas bénéficier des livraisons dominicales tout de suite.

Ile-de-France et 14 villes

Selon LCI, certaines villes seulement bénéficient de ce nouveau service de la filiale de La Poste : il ne fonctionne qu’en Île-de-France et dans quatorze grandes villes : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Grenoble, Nantes, Reims, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulon et Aix-en-Provence. Autre limite à prendre en compte : les livraisons de colis ne se font que le dimanche matin, entre 9h et 13h.

"Commander le vendredi et attendre le lundi, ça paraissait très long" : Chronopost inaugure aujourd'hui la livraison le dimanche

Une expérimentation réussie

Avant de se lancer de façon pérenne dans la livraison le dimanche, La Poste s’était livrée à une expérimentation lors des fêtes de Noël. En 2015, elle avait assuré les livraisons le dimanche 20 décembre dans certaines grandes villes.

O. G.