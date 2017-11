Elles étaient comment ces dernières 48H ? Plutôt fraîches voire glacées ? Paresseuses, fôlatres ou frénétiques ?

Que vous ayez passé le week-end en fiestas ou en tisane sédatives, le résultat est le même : de l’actualité, vous ne vîtes rien passer.

Pas de soucis, no panic, 20 Minutes, lui était là pour vous et vous a préparé votre indispensable résumé de l’actualité.

1 - Johnny nous a fait peur

Quelle angoisse. L’état de santé de Johnny Hallyday a été très commenté depuis que Voici a révélé que le chanteur avait été hospitalisé dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine dernière pour détresse respiratoire. Pourtant, quelques jours avant, son manager avait redit que le chanteur allait « bien », ou du moins aussi bien que possible dans la mesure où il se bat contre un cancer du poumon, à 74 ans. Samedi, Johnny est rentré chez lui où devrait être livré du materiel médicalisé.

L’info en plus : les spéculations sur la santé du « taulier » se multiplient alors que sort album hommage aux tubes du chanteur, interprétés par des artistes de la nouvelle génération comme Louane ou Slimane. Johnny avait d’ailleurs d’abord refusé cet hommage. « Vous allez me tuer avant l’heure » avait-il lancé.

2 - Malcolm Young nous a quittés

Forever Young. Malcom Young est mort a-t-on appris ce samedi 18 novembre. Le guitariste du groupe de hard rock, qu’il avait fondé en 1973 avec son frère Angus Young, souffrait de démence depuis plusieurs années. Il était né en 1953 en Ecosse mais était de nationalité australienne.

La mort de Malcolm Young intervient quelques semaines après celle de son frère George. Dans son communiqué, le groupe a salué un « compositeur, guitariste, performeur, producteur et visionnaire qui nous aura beaucoup inspirés. »

L’info en plus : pour revoir quelques-unes des plus belles performances de Malcolm Young, c’est ici que ça se passe.

3 - Triple meurtre à Sarcelles, trois autres personnes blessées

Un policier de 31 ans a tué samedi en début de soirée à Sarcelles (Val-d’Oise) trois personnes avec son arme de service et en a blessé gravement trois autres avant de se suicider, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Parisien.

D’après les premiers éléments de l’enquête, ce fonctionnaire de police en poste à Paris a d’abord tué deux passants avec qui il « n’avait aucun lien » et son beau-père. Il a ensuite blessé sa belle-mère, sa compagne et la sœur de cette dernière avant de retourner l’arme contre lui

Sa compagne lui aurait annoncé peu de temps auparavant son intention de rompre.

L’info en plus : Interrogé sur la question de l’usage des armes hors service, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a déclaré dimanche « Les policiers resteront armés, il n’y a pas de problème », lors de l’émission Questions politiques (Franceinfo, France Inter, Le Monde). Il a souligné la difficulté de répondre à des exigences « contradictoires », entre crainte de dérapage individuel d’un policier qui « déraille » et demande de protection accrue.

4- Angela Merkel joue gros

La chancelière chancelle. Angela Merkel s’est lancée dimanche dans une ultime tentative pour former un gouvernement. Les négociations menées entre son camp conservateur (CDU-CSU), les libéraux du FDP et les écologistes ont démarré vers 11 h 30 et doivent se terminer dans la soirée. L’absence d’accord entraînerait l’Allemagne dans une phase d’instabilité et pourrait mettre en danger l’avenir politique de la dirigeante allemande. Pour tout savoir, c’est ici que ça se passe.

5 - Les Bleus battus par les Blocks

Un petit point pour un petit match. L’équipe de France de Rugby s’est inclinée samedi contre l’Afrique du Sud. Avec cette nouvelle défaite du XV de France (17-18), face à une très faible équipe d’Afrique du Sud, samedi soir au Stade de France, les Bleus viennent d’enchaîner une cinquième déroute de rang en test-match, ce qui ne leur était plus arrivé depuis… 1982. Pour bien vous montrer à quel point ça remonte, en 1982 Michael Jackson sortait son titre « Thriller », le pape Jean-Paul était encore super fringuant et la France présentait son Minitel. Les chiffres ne mentent pas. Et ce soir, non seulement les chiffres ne mentent pas, mais en plus ils se foutent ouvertement de nous.

Anne Kerloc'h