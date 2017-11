VIDEO. Pour leur journée mondiale, les enfants prennent le pouvoir!

Le 20 novembre célèbre les enfants du monde entier. — Pixabay

À l’occasion de la Journée mondiale des enfants, qui tombe, comme chaque année, le 20 novembre, de nombreux professionnels ont accepté de se laisser guider par de jeunes pousses au caractère déjà bien affirmé.

Pierre-Sang, finaliste de l’émission Top Chef sur M6 en 2011, et sa brigade laissent la place au chef en herbe, Yasir. Le spécialiste de la nage libre Frédérick Bousquet a suivi à la lettre les directives de Maya et Naëlle. Thierry Omeyer, Benoît Kounkoud et Nedim Remili, champions internationaux de handball ont suivi un entraînement intensif au rythme des coups de sifflet de Julie. L’orchestre philharmonique de Radio France s’est laissé mener à la baguette par Nino. Et l’Unicef a prêté sa salle de rédaction à Rémy, Noémy et Joseph.