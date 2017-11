Autoroutes : Les tarifs des péages vont augmenter de 1 à 2 % dès le 1er février 2018

TRANSPORTS C’est plus qu’en 2016 et 2017, où la hausse moyenne était limitée à 1 %…

La hausse du tarif des péages d'autoroute doit bientôt être présentée. — Jean-Pierre Clatot AFP

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les tarifs des péages d’autoroutes vont connaître une hausse de 1,03 % à 2,04 % le 1er février 2018, révèle Le Journal du Dimanche, qui s’est procuré un document interne. C’est plus qu’en 2016 et 2017, où la hausse moyenne était limitée à 1 %.

Cette hausse doit officiellement être présentée le jeudi 23 novembre par les services du ministère des Transports au Comité des usagers, mais aurait déjà été validée par l’État.

Une hausse due au taux d’inflation et à l’augmentation de la redevance domaniale

Cette hausse s’explique en partie par le taux d’inflation, établi à 1,026 % le 1er octobre 2017 et par une répercussion de la hausse de la redevance domaniale en 2013 (passée de 200 à 300 millions d’euros), que les sociétés reversent à l’Etat pour l’exploitation d’une portion du domaine public, détaille le JDD.

La société Area, gérant des autoroutes en Rhône-Alpes, devrait enregistrer la plus forte hausse : 2,04 % contre 1,03 % pour ATMB et SFTRF, qui exploitent respectivement le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus.