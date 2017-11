La manifestation à Paris contre l’esclavage en Libye se termine par des tensions et violences

Des migrants à la base navale de Tripoli, en Libye — MAHMUD TURKIA / AFP

Une manifestation non autorisée par la préfecture de Police de Paris s'est achevée samedi en fin de journée à Paris en haut des Champs-Elysées par des échauffourées. Les manifestants souhaitaient dénoncer les cas d’esclavage en Libye, révélés cette semaine dans un documentaire choc de la chaîne américaine CNN.

Plus d’un millier de personnes était présent devant l’ambassade de Libye, samedi midi, à l’appel de plusieurs associations dans un cortège improvisé.

Une manifestation improvisée

« Encadrée et sécurisée » par des forces de police, la manifestation s’est ensuite dirigée vers le 16e arrondissement en direction d’un autre site diplomatique libyen sans qu’aucune dégradation n’ait été signalée.

En fin d’après – midi, de nouvelles marches ont été improvisées sur les Champs-Elysées, gênant la circulation. L’intervention de CRS à hauteur de l’Arc de Triomphe a dégénéré et a conduit à l’utilisation de gaz lacrymogènes d’après plusieurs témoins. Sur plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, on constate une situation tendue avec des cris et des courses entre manifestants et forces de l’ordre.