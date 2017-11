Une «marche sur l’Elysée contre la politique anti-sociale» a dégénéré

Manifestation du "Front social" — Caroline Politi

Plusieurs centaines de personnes ont mené samedi à Paris une « marche sur l’Elysée » contre « la politique anti-sociale » d’Emmanuel Macron, en dénonçant pêle-mêle la baisse des emplois aidés, les réformes du code du travail et de l’ISF… Cette marche, qui répondait à l’appel du Front social, une coordination de sections syndicales (CGT, SUD, CNT, Unef), de collectifs et d’associations (Droit au logement, Droits devant…), a rassemblé 3.000 personnes selon les organisateurs et 1.800 selon la préfecture de police.

Les manifestants ont défilé à proximité du palais de l’Elysée. Dans le cortège, coloré et festif, des banderoles proclamaient : « Marchons sur l’Élysée. Point final au pouvoir des riches ! », « S’unir pour ne plus subir », « Tous ensemble contre la casse sociale », ou encore « Contre Macron et son monde, prenons la rue ! ».

Vitrines brisées

Drapeaux, fumigènes, fanfare et slogans ont animé le cortège peuplé de nombreux syndicalistes et militants politiques de gauche, principalement de la France insoumise et du NPA. Eric Coquerel, député (LFI) de Seine-Saint-Denis, comptait parmi les manifestants. Une centaine de militants antifascistes, autonomes et anticapitalistes s’étaient également placés en tête de cortège.

La manifestation n’a donné lieu à « aucun incident majeur, hormis une dizaine de dégradations (vitrines, distributeurs de billets) », a indiqué dans un communiqué la préfecture de police, précisant que les images de vidéosurveillance de la manifestation seraient étudiées pour « identifier les auteurs de ces faits et engager à leur encontre les procédures appropriées ». Des vitrines d’agences bancaires ont été brisées, ainsi que celles de l’ambassade d’Arabie saoudite.