Une dizaine de personnes sauvées de justesse d'un HLM en feu à Aubervilliers

Immeuble HLM à Aubervilliers — DUPUY FLORENT/SIPA

Une dizaine de personnes ont été sauvées « in extremis » des flammes samedi à Aubervilliers lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la tour d'une cité HLM emblématique de la ville sur le plan architectural, a-t-on appris auprès des pompiers.

AUBERVILLIERS - Très gros incendie. Plan SINUS déclenché. Important dispositif sur place. Plusieurs blessés. Des habitants vont devoir être relogés. pic.twitter.com/bihG5BViJM — Clément Lanot (@ClementLanot) November 18, 2017

L'incendie, parti du 8e étage de la cité République et dont les origines ne sont pour l'heure pas déterminées, s'est rapidement propagé aux deux étages supérieurs. Trois personnes, dont une femme enceinte qui a été conduite à l'hôpital, ont été légèrement intoxiquées par les fumées, selon les pompiers.

Un des bâtiments emblématiques de la ville

Une demi-heure après son déclenchement, une explosion due à l'incendie a fait « comme une boule de feu », projetant des gravats. Une dizaine de personnes qui se trouvaient bloquées et étaient « en train de s'intoxiquer » ont été sauvées « in extremis » en empruntant les grandes échelles des camions de pompiers.

Incendie violent à la cité Lénine à #Aubervilliers en espérant qu'il n'y ait pas de victimes 😢 pic.twitter.com/CR1jJ5O39g — SlytherBae (@IamMedhi) November 18, 2017

Une des quatre ailes du bâtiment en croix, abritant une soixantaine de logements, a été évacuée. Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui a été circonscrit vers 15H30, a indiqué de son côté un représentant de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

La cité de la République - ou cité Lénine - est l'un des bâtiments les plus visibles du centre-ville, avec sa forme en croix et ses ailes en escalier, culminant à 50 mètres et desservant quelque 250 logements. Construite à la fin des années 1960, cette cité HLM s'inscrivait dans un projet urbain de centre-ville visant à rompre avec l'architecture des grands ensembles, la plupart du temps des barres rectangulaires plantées en périphérie des grandes villes.