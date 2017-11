Que vous soyez à Calvi ou Vienne, c’est l’heure du récap' de l’actualité !

L’article le plus partagé du jour : Mauvais état de la Planète : Pourquoi il ne faut (malgré tout) pas céder à la déprime

La raréfaction de l’eau, le dépérissement de la vie marine, la déconstruction de la biodiversité, le changement climatique, la croissance continue de la population humaine… Dans « l’Avertissement à l’humanité », publié lundi dernier dans la revue BioScience, 15.000 scientifiques pointaient l’aggravation des principaux indicateurs de l’état de santé de notre planète ces 25 dernières années. Mais tout ne va pas si mal et il y a des exemples de réussite comme on vous l’explique ici.

L’article le plus à lire du jour : Sexisme, harcèlement sexuel ou « culture du troll »… On a discuté avec des étudiantes de l’école 42

L’école 42, à l’image de la Silicon Valley, n’est pas épargnée par les cas de sexisme. Usine Nouvelle a enquêté sur la célèbre école d’informatique portée par Xavier Niel et son directeur Nicolas Sadirac. Sous le titre « Porno, blagues et dragues lourdes… pas facile d’être une femme à l’école 42 », l’article décrit un quotidien hostile pour les étudiantes. 20 Minutes a voulu en savoir plus et a discuté avec quatre étudiants (ou ex-étudiants) de cette école prestigieuse d’informatique. Si le fond de l’article d’Usine Nouvelle n’est pas contesté, certains lui reprochent d’être caricatural et de mettre l’accent sur le négatif. On vous explique tout cela ici.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Johnny Hallyday a été hospitalisé pour détresse respiratoire

L’état de santé de Johnny Hallyday est de plus en plus préoccupant. Le chanteur a été hospitalisé dans la nuit de dimanche à lundi selon l’hebdomadaire ​Voici et serait depuis de retour dans sa maison à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). En dépit de nouvelles rassurantes venant de proches du chanteur, il semblerait que le traitement contre son cancer du poumon ait épuisé l’organisme de Johnny Hallyday. Toutes nos infos par là.

Armelle Le Goff