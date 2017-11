Les infos immanquables du jour: Les lèvres d'hiver, le Dadbot et la star des réseaux sociaux Vargasss92

Il faut prendre soin de ses lèvres en hiver. — Pixabay / StockSnap

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Le Dadbot permet à son créateur américain de discuter avec son père mort

C’est ce qu’on pourrait appeler un tournant dans l’histoire de l’humanité : l’homme est en passe de devenir immortel. Du point de vue des vivants en tout cas, les morts le resteront. L’idée un peu folle de continuer à discuter avec nos défunts a déjà été imaginée en 2013 par l’épisode « Be Right Back » de Black Mirror qui décrivait un système capable de « ressusciter » le personnage d’Asher, mort dans un accident de voiture, grâce à toutes les données qu’il avait laissé sur le Web. Le service glanait sur les réseaux sociaux toutes les traces écrites et filmées du disparu et, à l’aide d’une pincée d’intelligence artificielle, le faisait réapparaître sous la forme d’un avatar, d’abord par l’intermédiaire d’une voix, ensuite en fabriquant un humanoïde à son image. Et c’était bien flippant. On vous tout cela raconte ici.

L’article le plus partagé du jour :Tous les soins pour avoir de belles lèvres pulpeuses

Avoir des lèvres pulpeuses et impeccablement ourlées de rouge relève parfois de la mission impossible. Et c’est pire à l’approche de l’hiver. Entre le froid qui gerce, le chauffage qui assèche et cette fichue mode du rouge à effet mat (dont on raffole toutes, mais qui sublime toutes les imperfections), on a parfois l’impression que Kylie Jenner affiche sa bouche XXL parfaite partout rien que pour nous narguer. Tous les conseils et tous les soins pour faire la nique à la petite dernière des Kardashian. Tous nos conseils par ici.

L’article le plus à lire du jour : Qui est Vargasss92, la star de Snapchat qui a créé l’émeute à Bruxelles ?

45.000 amis Snapchat, presque 600.000 abonnés sur Instagram. Vous n’avez jamais entendu parler de Vargasss92 (avec trois « s ») ? Fait normal pour toute personne majeure, a priori. Mais pour les adolescents, les sketchs humoristiques de Vargasss92sont une référence sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme, la vingtaine, enchaîne les snaps et les stories sur sa vie, et ça cartonne tellement que chacune de ses apparitions publiques, bien orchestrées et déjà réalisées à Angers, Bègles, Bordeaux et Dunkerque, provoque un attroupement. Exemple ici à Toulouse début juillet. Mais, après un happening à Bruxelles, des incidents ont éclaté. On vous raconte ce qu’il s’est passé par là.