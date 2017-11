Pas-de-Calais: Un policier et une institutrice soupçonnés de pédophilie

ENQUÊTE Le couple est poursuivi pour détention d’images pédopornographiques et pour avoir eu des relations avec des prostituées mineures à l’étranger…

Fin septembre, un policier lensois et une institutrice du Pas-de-Calais, en couple, ont été mis en examen pour « le délit de recours à la prostitution de mineurs » ont révélé nos confrères de La Voix du Nord.

Habitués des voyages en Asie

Les deux mis en cause ont été repérés sur Internet par Europol à la suite de nombreux téléchargements d’images à caractère pédopornographique. Les enquêteurs ont pu identifier le couple de nordistes en traçant leur adresse IP.

Les investigations ont, par ailleurs, permis de découvrir du matériel pédopornographique en lien avec des mineurs à l’étranger dans l’ordinateur du policier. Il a aussi été avéré que le couple se rendait souvent dans des pays d’Asie comme la Thaïlande.

Selon nos confrères, l’homme a reconnu au cours de sa garde à vue son penchant pédophile. Sa compagne, elle, a affirmé avoir agi par amour pour lui. A l’issue de leurs gardes à vue, ils ont été présentés à un juge d’instruction du tribunal de Béthune. Tous deux ont été mis en examen pour délit de recours à la prostitution de mineurs. L’homme a été placé en détention provisoire et la femme a été libérée sous contrôle judiciaire.

Le délit de recours à la prostitution de mineurs est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, entre autres si l’infraction « est commise de façon habituelle ». Elles passent à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende « lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ».