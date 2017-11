Relation entre un professeur et une collégienne: «C'est un prédateur sexuel», estime la mère de l'ado

Des enfants dans un collège. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Le 27 novembre, un professeur doit être jugé au tribunal de Fontainebleau (Seine-et-Marne) pour avoir eu pendant plusieurs mois une relation avec une collégienne de 14 ans. L’enseignant est poursuivi pour corruption de mineur de moins de 15 ans et atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne abusant de l’autorité de ses fonctions.

« Servi de [mon] enfant pour assouvir sa folie »

Sur RTL, ce jeudi matin, la mère de l’adolescente a estimé à propos de la relation de sa fille avec cet homme de 31 ans : « Pour moi, c’est de la pédophilie, tout simplement. C’est un prédateur sexuel, c’est un professeur. Ma fille a 14 ans, je la connais bien. Elle n’a pas du tout la maturité pour sortir avec un homme. C’est une enfant, donc je suis très inquiète pour son avenir, les dégâts psychologiques. »

L’adolescente fréquentait le collège Fernand-Gregh de Champagne-sur-Seine en Seine-et-Marne où le trentenaire enseignait les mathématiques. La mère explique à la station avoir « lu les conversations » entre sa fille et l’enseignant. Des conversations « très dures à lire pour une maman, il lui a demandé de faire des choses qui ne sont pas de son âge, poursuit-elle. On voit qu’il s’est servi de votre enfant pour assouvir sa folie ».

Un professeur du collège Fernand-Gregh de Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne) a entretenu une relation avec une de ses élèves de 14 ans. - Maps4News

Elle affirme que des professeurs avaient entendu des rumeurs et qu’elle ne reconnaissait plus sa fille ces derniers mois (la relation aurait débuté au mois de juin après un rapprochement en février via Instagram) : « S’ils m’avaient alerté, j’aurais pu comprendre de suite. Je suis scandalisée parce qu’ils ne m’ont pas avertie. » Pour la mère de famille : « Ce qui m’importe le plus, c’est qu’il soit reconnu pour ce qu’il est : un prédateur sexuel. »