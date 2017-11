Jour de grève à la SNCF à la gare de Lyon à Paris le 2 juin 2016 — EVA FERRE MUR/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Une journée de mobilisation pour dénoncer la « politique libérale » menée par le gouvernement, à commencer par la réforme du Code du travail par ordonnances. Les syndicats CGT, FO, Solidaires ainsi que des organisations de jeunesse (Unef, Fidl et Unel) appellent les salariés du privé comme du public à des grèves et à des manifestations interprofessionnelles ce jeudi. Bien que FO se joigne pour la première fois à la CGT pour s’opposer aux réformes de l’exécutif, cette journée de mobilisation ne devrait pas entraîner trop de désagréments dans les transports. On fait le point par ici.

Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri, actuellement en Arabie saoudite, « devrait arriver en France dans les prochains jours », à l’invitation d’Emmanuel Macron, a indiqué ce mercredi l’Élysée. Après plusieurs entretiens avec Saad Hariri et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane depuis hier » et « au regard de leurs échanges », Emmanuel Macron a « invité » le Premier ministre démissionnaire à venir « avec sa famille » en France, a précisé l’Élysée. Le président français a en outre indiqué qu’Hariri n’était « pas du tout » en exil.

C’est sans doute le tableau le plus cher de l’histoire. Une œuvre du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugée mercredi 450,3 millions de dollars lors d’enchères chez Christie’s à New York, pulvérisant le record de la toile la plus chère du monde. Au terme d’une séquence échevelée de 19 minutes, Salvator Mundi (sauveur du monde), dernier tableau du maître encore en possession d’un collectionneur privé, a laissé loin derrière Les Femmes d’Alger (version 0), de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015.