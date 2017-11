Les infos immanquables du jour: Charlie vs «Mediapart», la jeunesse de Margaux Dubreuil et l'OVNI de l'Est de la France

Edwy Plenel, fondateur de Mediapart et Riss, directeur de «Charlie Hebdo». — IBO/BALTEL/SIPA

Autrefois proches, Charlie Hebdo et Mediapart se livrent une guerre intermédiatique. Une violente querelle idéologique, sur fond de rapport à l’Islam, qui a atteint un nouveau palier avec l’édito de Riss, paru dans le numéro en kiosque ce mercredi. Dans cette charge, le directeur de l’hebdomadaire accuse Edwy Plenel, le directeur du site d’information, de « condamner à mort une deuxième fois » sa rédaction en disant que le journal satirique prenait part à une « campagne plus générale » de « guerre aux musulmans ». Retour sur une polémique en plusieurs actes.

« On m’a envoyé le lien de l’émission et on m’a dit : « Regarde et accroche-toi ». Après l’avoir vue, j’ai pleuré… C’est tellement elle. Et c’est flippant… » En découvrant jeudi soir les images de son ancienne amie, voilée, le visage livide et amaigri, Estelle est restée « choquée ». Envoyé spécial diffusait ce soir-là, sur France 2, un long entretien avec une Française partie rejoindre Daesh. Margaux Dubreuil, 27 ans, a quitté il y a quatre ans la région nantaise pour la Syrie avec sa fille alors âgée d’à peine deux ans. Arrêtée mi-octobre à Raqqa lors de la libération de la ville par les forces kurdes, elle exprime, face caméra, désormais le souhait de rentrer en France. Un article de David Phelippeau à retrouver ici.

« Un truc lumineux (…) allant vers l’ouest », « une boule de feu verte », « une météorite avec un beau panache vert au-dessus d’Illzach », « une petite boule lumineuse durant une dizaine de secondes ». Sur Twitter, les témoignages d’un drôle de phénomène dans le ciel alsacien sont nombreux, tous publiés un peu avant 18h, mardi soir. Mais le phénomène lumineux a été observé encore plus largement : de la Franche-Comté à la Lorraine, ainsi que le rapportent plusieurs médias régionaux. Puis même, et surtout, en Allemagne, d’après les témoignages publics enregistrés par le réseau scientifique et participatif Vigie ciel, d’ores et déjà visibles sur une carte en ligne. Toutes les infos sur ce drôle de phénomène sont à retrouver là.