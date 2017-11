C'est l'heure du BIM: Accident mortel du skieur David Poisson, l’Italie privée de Mondial et fuite d’un soldat nord-coréen

Le descendeur français David Poisson, lors d'un entraînement aux JO de Sotchi, le 8 février 2014 — OLIVIER MORIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le monde du ski français est en deuil. David Poisson, l’un des membres de l’équipe française de descente, est décédé ce lundi après une chute lors d’un entraînement dans la station canadienne de Nakiska. Le skieur de Peisey-Vallandry participait, avec l’équipe de France de ski alpin, à un stage pour préparer l’étape de Coupe du monde de Lake Louise (Canada), le 25 novembre prochain.

Le Mondial 2018, ce sera sans eux. Sans Buffon qui ne deviendra pas le premier joueur à disputer six Coupes du monde, sans les guerriers Chiellini et Barzagli, sans les promesses Insigne, Belotti ou Verratti. L’Italie n’a pas réussi à battre la Suède lundi en barrage retour à Milan (0-0) et elle ne jouera pas la Coupe du monde l’été prochain en Russie, du jamais vu depuis 1958 en… Suède.

Pendant sa fuite éperdue, il a été la cible d’une quarantaine de tirs nord-coréens. Six ont touché le soldat de la Corée du nord qui a fait défection lundi en traversant la frontière, dans le secteur de Panmunjom. Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC), qui surveille le village frontalier de Panmunjom, a relaté mardi les circonstances de cette rare défection, expliquant que le militaire était arrivé à bord d’un véhicule à proximité de la démarcation fortement gardée entre les deux Corée.