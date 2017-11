Nos internautes accros au Thermomix témoignent: «C’est meilleur que lorsque je cuisine moi-même»

Un thermomix. (Illustration) — TOBIAS SCHWARZ / AFP

En 2016, Thermomix a vendu en France un robot toutes les deux minutes.

Gain de temps, exploits culinaires,... les lecteurs de 20 Minutes racontent.

Avec une vente toutes les deux minutes en France, la vague Thermomix continue de déferler en France. Alors que la recette du succès de ce fameux robot est liée à une technique de vente bien rodée, il faut quand même souligner que les utilisateurs qui regrettent leur achat semblent rares. En témoignent les nombreux témoignages que les lecteurs de 20 Minutes nous ont envoyés. Certains ne peuvent carrément plus s’en passer.

Pour nos internautes, le principal atout du Thermomix (Momo ou Momix pour les intimes) est un gain de temps. Lucie, par exemple, assure qu’elle n’aurait pas la patience de rester devant sa casserole pour faire mijoter un plat. « Je lance une soupe ou un poulet au curry et pendant ce temps je donne son bain à mon fils, explique-t-elle. Ensuite je peux profiter de lui, et non passer mon temps dans la cuisine. »

Même son de cloche chez Emilie, qui habite Nevers. « Il contrôle la température et surtout il programme tout tout seul. Dès que vous lancez une recette, c’est lui qui va programmer le temps de cuisson, la température… » « Plus besoin de poêle et de casseroles, donc moins de vaisselle ! », complète Sylvie.

« On mange sainement et sans conservateur »

Le bonheur semble ensuite se retrouver dans l’assiette. Parmi les recettes les plus citées par nos internautes, les sauces, soupes, glaces, petits pots pour bébés, mais pas seulement. « Je réalise rapidement et sans difficulté des plats comme la choucroute, le couscous, la purée… on mange sainement et sans conservateur ni arôme », s’enthousiasme Anne-Sophie.

Et d’autres utilisateurs évoquent même de vrais exploits culinaires. « Il m’a permis de réaliser des gâteaux tel des entremets, bavarois ou autres que jamais je n’aurais imaginé réussir sans », continue Anne-Sophie. « C’est meilleur quand je fais au Thermomix que lorsque je fais moi-même », avoue même Lucie. « C’est le top je l’utilise tout le temps ! Sauf pour un bœuf bourguignon. Des fois il faut une bonne vieille cocotte quand même ! », nuance Ioana.

« Faire tout soi-même revient moins cher »

Alors que de nombreux commentaires s’élèvent contre le prix élevé de l’engin (1.269 euros !), les accros au Thermomix assurent qu’ils réalisent au final des économies. « C’est une grande économie pour les courses car faire tout soi-même revient moins cher », juge Marie-Anne sur Facebook, qui en est à son 3e robot.

Plusieurs internautes rappellent également qu’ils évitent le gaspillage (car « impossible de rater une recette ») et qu’ils ont rentabilisé leur appareil, en l’utilisant trois voire quatre fois par jour. Une mère de famille assure même que sa facture d’électricité a baissé, car « on se sert moins de la plaque à induction » ou du four.

Pour autant, les anti-Thermomix, qui jurent qu’ils ne se laisseront pas convaincre, ont aussi voulu donner leur avis. Certains n’hésitent pas à rappeler qu’il existe d’autres robots, bien moins chers et tout aussi efficaces selon eux. D’autres, comme Francine, préfèrent procéder à l’ancienne. « Moi qui n’aime pas cuisiner je ne l’achèterai pas car je préfère faire et apprendre petit à petit, écrit-elle sur Facebook. Avec les tutos sur Youtube même les nulles comme moi peuvent s’en sortir ! »