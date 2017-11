Les infos immanquables du jour: Le dur retour au travail des victimes d'attentat, le BPCO et l'amitié de Louane et de Benjamin Biolay

Des bouquets de fleurs en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre devant le Bataclan, le 13 novembre 2017. — Francois Mori/AP/SIPA

Deux ans après les attentats du 13-Novembre, la vie professionnelle de nombreuses victimes n’a pas repris son cours. « Certains sont encore en arrêt maladie, parce qu’ils sont dans l’incapacité physique ou psychologique d’occuper le même poste qu’avant », explique Nadine Ribet-Reinhart, l’une des porte-parole de l’association 13onze15 Fraternité et vérité (et mère de Valentin, décédé au Bataclan). « Par ailleurs, beaucoup de personnes ont quitté leur emploi, ont demandé une mutation ou ont entamé une reconversion », constate aussi Philippe Duperron, président de l’association 13onze15 Fraternité et vérité (et père de Thomas, décédé au Bataclan). Un article de Delphine Bancaud à retrouver par là.

C’est un roman d’amitié. « Ça a matché tout de suite entre nous », a confié la chanteuse de 20 ans au sujet de Benjamin Biolay dans une interview accordée au magazine Version Femina paru ce dimanche. Les deux artistes se sont rencontrés en mai dernier, au Festival de Cannes, quelques jours avant de monter sur la scène du Palais des festivals pour interpréter ensemble la chanson Le Cinéma de Claude Nougaro. Le courant est visiblement bien passé entre eux, puisque l’artiste de 44 ans a ensuite écrit Ecchymoses, un titre parlant d’amour qui figure sur l’album de Louane. Pour en savoir plus, c’est par là.

L’article le plus partagé du jour : BPCO : La bronchite chronique du fumeur touche de plus en plus les femmes

BPCO. Quatre lettres pour désigner une maladie largement méconnue. Pourtant, la bronchopneumopathie chronique obstructive, de son nom complet, est une pathologie qui toucherait 2,5 à 3 millions de personnes en France. Caractérisée par un essoufflement et une obstruction des voies aériennes, la BPCO est une maladie chronique dégénérative principalement causée par le tabac, et son impact est lourd sur le quotidien des hommes et femmes qui en souffrent. A l’occasion de la Journée mondiale de la BPCO ce mercredi 15 novembre, la Fédération française de pneumologie et la Société de pneumologie de langue française (SPLF) rappellent que cette maladie touche aujourd’hui presque autant de femmes que d’hommes, et que celles-ci sont plus vulnérables face à la BPCO. D’où l’importance d’un diagnostic précoce comme on vous l’explique ici.