Les secours interviennent à Sarpol-e Zahab dans la province de Kermanshah en Iran, le 13 novembre 2017. — AFP

Au moins 213 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir le nord-est de l’Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie. En Iran, le bilan des victimes n’a cessé d’augmenter au fil des heures. Selon la télévision d’État et l’agence étudiante Isna, on dénombrait 207 morts et quelque 1.700 blessés. A cela s’ajoutent six morts côté irakien, selon des chiffres encore provisoires.

Emmanuel Macron rend hommage ce lundi matin aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts, en se rendant sur les six lieux des attaques en compagnie notamment de François Hollande. Ses déplacements suivront chronologiquement les attentats, en commençant à 9 heures par le stade de France. Sur chaque lieu, en présence de familles des victimes, il se recueillera devant la plaque commémorative pour une minute de silence et déposera une gerbe pendant que le nom des décédés sera scandé par un message enregistré.

Il se rendra ensuite devant les restaurants et bars cibles des attaques en terrasse, Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Equipe et enfin au Bataclan. Vers midi, le chef de l’Etat se rendra sur la place de la mairie du XIe arrondissement où l’association de famille de victimes Life for Paris organise une cérémonie.

Sept membres des forces de l’ordre ont mis fin à leurs jours en une semaine, dont l’ex-patron de la lutte contre le hooliganisme : après quelques années d’accalmie, policiers et gendarmes craignent qu’en 2017, le fléau des suicides dans leurs rangs ne retrouve ses plus hauts niveaux. Quelque 45 policiers et 16 gendarmes se sont en effet donné la mort depuis le début de l’année, selon un décompte du ministère de l’Intérieur.