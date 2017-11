Elle devance Brigitte Macron et Anne Hidalgo dans le classement des femmes « ayant le plus d’influence et d’audace publié par «Le Journal du dimanche».…

Son parcours en France, comme à l’international impressionne. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) depuis 2011, a décroché la tête du classement des femmes « ayant le plus d’influence et d’audace » publié par Le Journal du dimanche.

Dans ce sondage Ifop réalisé auprès de 1.000 femmes pour la marque Shiseido et le club Génération femmes d’influence, Christine Lagarde séduit massivement les plus de 65 ans, les cadres supérieurs et les professions intellectuelles.

Ses ennuis judiciaires n’ont pas influencé les votantes

Elle devance Brigitte Macron, Anne Hidalgo, Léa Salamé et Catherine Deneuve. « C’est un modèle de femme qui demeure assez classique et attendu. Aux trois premiers rangs apparaissent des femmes marquées par la puissance politique – directement ou indirectement. L’influence, pour les Françaises, reste avant tout politique et liée au pouvoir, » commente le directeur général adjoint de l’Ifop, Frédéric Dabi, au JDD.

Le fait qu’elle ait été reconnue coupable de « négligence » dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais en 2016 ne semble donc pas lui porter préjudice auprès du grand public…

