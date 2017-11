Ce week-end, vous étiez bien trop occupés pour jeter un œil à l’actualité… Très bien. Mais demain lundi, c’est la reprise et il s’agirait de ne pas avoir l’air de tomber de la lune devant la machine à café. Alors, on prend 5 minutes et on se met au parfum.

1-Mariano Rajoy se rend à Barcelone pour la première fois

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, qui s’est rendu ce dimanche à Barcelone pour la première fois depuis que la région a été mise sous tutelle par Madrid, a appelé à « récupérer la Catalogne », « démocratique et libre ». Il a demandé aux entreprises de ne pas quitter la région et rappelé l’échéance des élections régionales pour le 21 décembre.

Mariano Rajoy a destitué le gouvernement séparatiste de Carles Puigdemont et dissous le Parlement de cette région où vivent 16 % des Espagnols. La veille, samedi, une manifestation monstre s’est tenue pour réclamer la libération d’une dizaine de dirigeants séparatistes incarcérés pour « rébellion » et « sédition ».

2-La pollution atteint des sommets à New Delhi

La pollution de l’air persistait ce dimanche à New Delhi ainsi que dans le nord de l’Inde et les autorités s’attendaient à la voir perdurer.

Plus de 1.000 microgrammes de particules ultra-fines par mètre cube d'air à Delhi à 16h, c'est démenthttps://t.co/SgA3Opexle pic.twitter.com/yJRje1Pgo7 — Alexandre Marchand (@alexandremd) November 8, 2017

La pollution s’est maintenue à des niveaux élevés depuis six jours dans la mégapole de Delhi, qui compte une vingtaine de millions d’habitants, ainsi que dans d’autres parties du nord de l’Inde.

De Delhi à Lahore, les yeux brûlants, Indiens et Pakistanais suffoquent dans la pollution https://t.co/36bFmQkc2Z avec @JoeAFP #AFP pic.twitter.com/9UTcdYc1VQ — Alexandre Marchand (@alexandremd) November 8, 2017

Les médecins ont décrété une situation d’urgence pour la santé publique et plus de 30.000 écoles dans le nord de l’Inde ont dû fermer, même si une reprise des cours est en principe prévue lundi.

La compagnie aérienne américaine United Airlines a suspendu ses vols de Newark vers Delhi depuis jeudi jusqu’à lundi en raison de la qualité de l’air, selon son site internet.

New Delhi’s #smog is so bad, United won’t fly there https://t.co/xbqOP9wGLY — Jasper Teulings (@Patagorda) November 12, 2017

Certains hôpitaux de Delhi ont fait état d’une multiplication par trois du nombre de patients en raison de l’épisode de pollution.

Ci-dessous, à voir, ce time-lapse impressionnant à Pékin…

3- « Un projet de loi en cours » sur « la présomption de non-consentement » des mineurs

C’est une nouvelle affaire qui provoque la polémique. Le verdict prononcé par la cour d’assises de Seine-et-Marne a beaucoup fait réagir. Cette semaine, un homme de 30 ans, jugé pour le viol d’une fille de 11 ans en 2009 et contre lequel huit ans de prison avaient été requis, a été acquitté par les jurés qui ont estimé que le viol n’était pas caractérisé.

L’acquittement de cet homme a ravivé le débat en France sur l’urgence de fixer un âge minimum pour reconnaître le consentement d’un mineur. Après cette affaire, de nombreuses voix se sont élevées pour demander que soit défini un âge en dessous duquel un mineur serait présumé non consentant à un acte sexuel.

En France, aucune loi ne fixe cet âge minimum, à l’inverse d’autres pays européens. Le gouvernement entend toutefois présenter l’an prochain au Parlement un projet de loi « contre les violences sexistes et sexuelles », notamment sur mineurs, a annoncé mi-octobre, la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

"L'âge en-dessous duquel il ne pourra pas y avoir consentement sexuel sera a priori entre 13 et 15 ans" @marleneschiappa #BFMpolitique — BFM Politique (@BFMPolitique) November 12, 2017

4-La France s’écrase au rugby et s’éclate au judo grâce à Teddy Riner

Débuts manqués : le XV de France a entamé samedi soir ses tests de novembre par une large défaite au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande (18-38). En revanche, en judo Teddy Riner s’est offert un 10e titre mondial, dix ans après son premier titre, samedi à Marrakech (Maroc).

Je suis un homme heureux ce soir !!! 💥💥💥💥💥10 💥💥💥💥💥 Merci pour vos encouragements à chaque compétition ! pic.twitter.com/EWhtX97lBY — Teddy Riner (@teddyriner) November 11, 2017

En atteignant la symbolique « decima » (huit titres en +100 kg, deux en toutes catégories), Riner (28 ans, 2,03 m, 142 kg) imprime encore un peu plus son empreinte dans l’histoire du judo. Il compte 144 victoires consécutives.

5- Raquel Garrido quitte la politique

L’ex-porte-parole de la France insoumise Raquel Garrido annonce qu’elle « tourne la page » de la politique, dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) après avoir été « placée devant un dilemme par le CSA » en raison de son activité de chroniqueuse sur C8. Qui est cette jeune femme qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines ? Pour le savoir, le portrait de Raquel Garrido par Thibaut Le Gal est à lire par ici. Mais, dans tous les cas, entre elle et Jean-Luc Mélenchon, le lien et la confiance restent entiers.

Raquel est et reste mon amie. Elle n'a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec tout mon mépris. https://t.co/tsiHxpUagE — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 10, 2017

Armelle Le Goff