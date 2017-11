La Corse, l’Isère et les deux Savoies en vigilance orange aux vents violents

Vents violents et fortes pluies vont notamment toucher les départements alpins. — G. GOBET / AFP

Météo France appelle à la vigilance. Cinq départements du sud-est de la France sont placés en vigilance orange aux vents violents. Il s’agit de l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Cette « vigilance orange » devrait débuter à 16h ce dimanche pour s’achever à 6h lundi.

Dans les départements alpins, Météo France annonce un événement « violent avec des coups de vent pouvant occasionner des dégâts ». Actuellement une perturbation « s’enfonce dans le pays, générant des rafales de vent sur son passage ».

#VigilanceOrange #vent violent dans 5 départements, sur le nord des #Alpes cet après-midi et ce soir et en #Corse ce soir et la nuit prochaine pic.twitter.com/iaZ0DCZZJa — Guillaume Woznica (@GWoznica) November 12, 2017

La limite pluie/neige va « s’abaisser vers 1.000 m d’altitude ou même plus bas »

Dans l’après-midi, les prévisionnistes annoncent un « renforcement brutal et relativement peu durable du vent au passage de précipitations également marquées mais brèves », la limite pluie/neige « s’abaissant vers 1.000 m d’altitude ou même plus bas ». « On attend des rafales de l’ordre de 70 à 90 km/h en général mais dans certains endroits, notamment les cluses de Grenoble ou Chambéry, on devrait dépasser les 100 à 110 km/h » durant « une à deux heures » avant un « retour à des vents sensiblement plus faibles par la suite ».

>> A lire aussi : Pluie et vent (presque) partout ce dimanche

De plus, « un épisode de neige accompagné de vent concernera le relief proche de Grenoble au-dessus de 800 m à partir de la nuit prochaine (de dimanche à lundi) » avec « plus de 20 à 40 cm entre dimanche minuit et lundi soir, sans compter les congères ». La vigilance est « jaune » pour le paramètre neige.

Des rafales jusqu’à 120 à 140 km/h en Corse

Sur la Corse, Météo France estime que l’épisode à venir est une « tempête commune en période hivernale se produisant 3 à 4 fois par an », nécessitant toutefois « une vigilance particulière en raison des vents forts qui vont perdurer pendant quelques d’heures durant la nuit ». Ainsi, « le vent d’ouest, progressivement fort dans la journée, deviendra localement violent en soirée avec des rafales jusqu’à 120 à 140 km/h sur la région du Cap Corse, en montagne sur les cols exposés et jusque sur les versants est du relief par déferlement ». « En fin de nuit, ce vent tournera au secteur nord avant de faiblir en matinée de lundi », précise Météo France.

⚠️ 🍃 L'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et la Corse sont en #vigilanceorange #vent violent à partir de la fin d'après midi de ce dimanche. Soyez vigilants et rangez tout ce qui pourrait être déplacé ou emporté. pic.twitter.com/aU05FBQI3p — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 12, 2017

Ces épisodes vents et neige peuvent compliquer les conditions de circulation et « quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens, ferroviaires et maritimes ». Enfin, « quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone », met en garde Météo France.