Blagnac: Ce que l'on sait de la voiture qui a foncé sur trois étudiants

Ilustration de membres de la police nationale — ALLILI MOURAD/SIPA

Un automobiliste aux lourds antécédents psychiatriques a foncé « délibérément » sur un groupe de piétons à Blagnac, près de Toulouse, blessant trois étudiants chinois dont l’un grièvement. Les autorités judiciaires ont exclu tout lien avec le terrorisme.

Que s’est-il passé ?

Un individu a renversé trois étudiants à Blagnac alors qu’ils traversaient à un passage piéton, selon la police toulousaine. Les faits se sont déroulés devant le campus de l’Institut de gestion sociale, route de Grenade, dans un quartier résidentiel de Blagnac, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Nous avons été avisés à 15h45 qu’un homme au volant de son véhicule Clio avait foncé volontairement sur trois personnes », a déclaré sur place le procureur de la République Pierre-Yves Couilleau, précisant que l’homme avait « indiqué qu’il souhaitait renverser ces personnes ». « L’individu interpellé immédiatement après les faits a indiqué avoir projeté ce passage à l’acte depuis un mois », a ensuite précisé le procureur dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour « tentative d’assassinat ». Interrogé sur d’éventuelles motivations terroristes, Pierre-Yves Couilleau a répondu qu'« il n’y avait rien de cet ordre-là ». L’automobiliste a été placé en garde à vue dans les locaux du SRPJ de Toulouse, chargé de l’enquête.

Qui est le conducteur ?

Le conducteur, âgé de 28 ans, qui n’était pas fiché S mais qui était recherché pour des faits de droit commun. Cet homme, célibataire et sans enfant, qui vivait chez sa mère à Blagnac, était suivi pour de lourds antécédents psychiatriques et avait été hospitalisé d’office jusqu’en décembre 2016, a précisé le parquet.

« Ce qui compte dans cette affaire, c’est le profil psychiatrique de la personne », a poursuivi le procureur, ajoutant que le jeune homme faisait l’objet de deux sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins.

Qui sont les victimes ?

Trois étudiants ont été blessés. Une jeune fille de 23 ans a été grièvement touchée mais son pronostic vital n’est pas engagé. Les deux autres, un jeune homme et une jeune fille, respectivement âgés de 22 et 23 ans, ont été plus légèrement touchés. L’un d’eux est ressorti de l’hôpital en fin de journée, a précisé le procureur.

Une autre victime de nationalité française, « choquée », est également à déplorer, a-t-il dit. Il s’agit d’un témoin de l’agression, selon la police. Le service d’aide aux victimes saisi par le parquet a d’ores et déjà pris attache avec certains blessés. S’agissant des deux victimes restant hospitalisées, l’une souffre d’un traumatisme thoracique et d’une blessure à une jambe, l’autre d’un traumatisme crânien.

Selon des témoins, les victimes sont « trois étudiants de l’école de commerce » du même campus, « qui viennent de Chine ». « Ils ont dû traverser pour rejoindre l’arrêt de bus et ils se sont fait renverser à ce moment-là », ont-ils raconté à l’AFP, notant la présence d'« une voiture grise arrêtée » à proximité.