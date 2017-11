Brigitte Macron: L'Elysée aurait demandé à son homonyme de changer de nom sur les réseaux sociaux

Brigitte Macron, épouse du président Emmanuel Macron, le 27 septembre 2017 à l'Elysée — Michel Euler/AP/SIPA

Comme plusieurs centaines de personnes en France, elle porte le nom de famille Macron. Mais elle s’appelle… Brigitte ! A l’instar de la première dame donc.

Nos confrères de LCI, qui ont tenté de joindre tous les Macron de France pour leur demander si la vie avait changé pour eux depuis l’élection de l’ancien ministre de l’Economie, raconte l’histoire de cette employée d’un centre des impôts.

« Ils me font part de leurs problèmes en pensant que je pourrai les aider »

« La dernière fois je suis allée faire une prise de sang et lorsque l’infirmière m’a appelée, toute la salle d’attente a réagi. Quand je fais faire une carte de fidélité dans un magasin, on me dit avec humour que c’est un honneur de recevoir Brigitte Macron ! », confie-t-elle. Mais dès le mois de mai, elle reçoit un coup de fil des services de l’ Elysée. Ils ont une demande particulière : elle doit modifier son nom sur les réseaux sociaux.

« En mai, quelqu’un de l’Elysée m’a contactée pour me demander de changer l’URL de mon profil. Je n’ai pas donné suite et on m’a rappelé mais au final je n’ai jamais fait le changement. Selon eux, j’allais être importunée. C’est vrai que je reçois parfois des demandes d’amis et des messages de gens qui pensent que je suis la « vraie » Brigitte Macron. Ils me racontent leur vie et me font part de leurs problèmes en pensant que je pourrai les aider » explique enfin la fonctionnaire à LCI.